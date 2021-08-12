Копи проти копів: на Київщині поліцейські влаштували бійку біля службового авто

Бійка поліцейських / скріншот

У місті Біла Церква на Київщині поліцейські влаштували бійку прямо біля службового автомобіля.

Відео інцидент опублікував Telegram-канал Оперативний УКР. На кадрах можна бачити, що двоє поліцейських б'ються прямо біля патрульного автомобіля.

Забіяк були змушені розбороняти їх колеги. Звернемо увагу, що деякі колеги байдуже спостерігали за бійкою поліцейських.

Зрештою правоохоронцям вдалося розтягнути копів в різні боки.

"Правоохоронці в Білій Церкві показують приклад громадянам як потрібно вирішувати спірні питання", - сказано в підписі до ролика.

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Про причини бійки між поліцейськими поки нічого не відомо.

Нагадаємо, на Житомирщині застілля в селі Мала Чернявка закінчилося п'яною бійкою, яка призвела до смерті одного з учасників.

Поліцейські встановили особу госпіталізованого. Ним виявився 31-річний житель цього ж населеного пункту, а знайшов його в несвідомому стані односельчанин, який вранці гнав худобу на випас. Чоловік, не приходячи до тями, наступного дня помер у лікарні.