УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Копи проти копів: на Київщині поліцейські влаштували бійку біля службового авто

12 серпня 2021, 08:46

Забіяк були змушені розбороняти їх колеги.

false
Бійка поліцейських / скріншот

У місті Біла Церква на Київщині поліцейські влаштували бійку прямо біля службового автомобіля.

Відео інцидент опублікував Telegram-канал Оперативний УКР. На кадрах можна бачити, що двоє поліцейських б'ються прямо біля патрульного автомобіля.

Забіяк були змушені розбороняти їх колеги. Звернемо увагу, що деякі колеги байдуже спостерігали за бійкою поліцейських.

Зрештою правоохоронцям вдалося розтягнути копів в різні боки.

"Правоохоронці в Білій Церкві показують приклад громадянам як потрібно вирішувати спірні питання", - сказано в підписі до ролика.

Реклама

Про причини бійки між поліцейськими поки нічого не відомо.

Нагадаємо, на Житомирщині застілля в селі Мала Чернявка закінчилося п'яною бійкою, яка призвела до смерті одного з учасників.

Поліцейські встановили особу госпіталізованого. Ним виявився 31-річний житель цього ж населеного пункту, а знайшов його в несвідомому стані односельчанин, який вранці гнав худобу на випас. Чоловік, не приходячи до тями, наступного дня помер у лікарні.

Біла Церква Київська область
Зараз ви переглядаєте новину «Копи проти копів: на Київщині поліцейські влаштували бійку біля службового авто». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Різдво Миколи Чудотворця: традиції і заборони свята, молитва святому і привітанняРіздво Миколи Чудотворця: традиції і заборони свята, молитва святому і привітання Басистка Maneskin топлес вразила фантазію фанатів групи-переможця ЄвробаченняБасистка Maneskin топлес вразила фантазію фанатів групи-переможця Євробачення Ірина Сопонару мало не звела з розуму гарячим фото у спокусливій позіІрина Сопонару мало не звела з розуму гарячим фото у спокусливій позі Чи дійсно почалося падіння рейтингу ЗеленськогоЧи дійсно почалося падіння рейтингу Зеленського Названо 5 звичок, через які ви старієте швидшеНазвано 5 звичок, через які ви старієте швидше

Останні новини

12:16

Світлана Лобода випустила другу україномовну пісню за свою кар'єру співачки

11:58

Джеймі Спірс відмовився бути опікуном Брітні Спірс - назвали причини

11:30

Смертельний вибух у Воронежі: померла ще одна пасажирка автобуса, кількість постраждалих зросла Відео

11:21

Любовний гороскоп на тиждень 16-22 серпня: розчарування, сюрпризи чи пропозиція руки та серця Відео

10:36

Сильний біль і страждання перед смертю: в Одесі чоловік застрелив собаку під час дресирування

Реклама
10:07

За кілька років на коронавірус хворітимуть лише діти - дослідження

09:38

В Україні в два рази зросла кількість заражених "Дельта"-штамом коронавірусу

09:21

П'ятниця 13: чим так страшна, прикмети і що відбувається в цей день Відео

09:07

Буде пекло: кліматолог розкрила сценарії зміни клімату в Україні

08:57

Моторошна спека і подекуди зливи: прогноз погоди в Україні на 13 серпня Відео

08:43

Гороскоп на 13 серпня для всіх знаків Зодіаку: порожні обіцянки чи серйозна розмова Відео

08:20

У Карпатах побудували каплицю на місці "явлення диявола": опубліковано фото

08:18

В Україні різко зросла кількість жертв коронавірусу за добу

07:50

"Накинулася зі шваброю": чоловік учасниці шоу Панянка-селянка зізнався, за що вбив дружину Відео

07:45

У нетрях Мордора добряче "рвонуло", заграву видно досі Погляд

07:42

У Києві в ресторані чоловік на очах у всіх стріляв у свого супротивника Відео

07:13

В Одесі голий хлопець розпалював вогонь на меморіалі - його відвезли в психлікарню Відео

07:10

Указ Путіна і поглинання Росією Білорусі: у Слузі народу попередили про удар Лукашенка по Україні Відео

06:40

Вибух автобуса у Воронежі: зросла кількість постраждалих, дівчині відірвало ноги - вона померла Відео

06:30

У нас більше немає ресурсу, щоб давати політикам час у кредит Погляд

Реклама
06:02

Місячний календар стрижок на тиждень 16-22 серпня: найкращий день для нової зачіски Відео

05:53

Транзит газу через Україну і сценарій щодо СП-2: експерт оголосила про план Б Києва і Вашингтона Відео

05:44

Надя Дорофєєва в топіку і шортиках викликала фурор розтяжкою і апетитними формами

05:28

Лікар з Ізраїлю назвав найефективнішу вакцину від штаму коронавірусу Дельта

05:02

Вчені передбачили нові катастрофічні для Землі результати танення льодів

04:45

"Готуйтеся до гіршого": Комаровський дав сумний прогноз щодо спалаху COVID-19 восени

04:22

Фінансовий гороскоп на тиждень 16-22 серпня: кредити, вдалі покупки або несподіваний подарунок Відео

03:50

Стерилізація замість стрижки: у Києві лікарі ветклініки припустилися фатальної помилки

03:14

Міжнародний день шульги: історія свята, привітання і картинки

02:39

Вчені знайшли новий і незвичайний ознака швидкого серцевого нападу

02:11

Аніта Луценко в прозорому боді без трусів викликала фурор у провокаційній позі

01:37

Кому і чому не можна захоплюватися червоним м'ясом: експерт попередила про небезпеку

00:51

Учені з'ясували, чому після коронавірусу погіршується пам'ять

00:19

Гороскоп на вересень 2021 для всіх знаків Зодіаку: шлюб за розрахунком, проблеми минулого або зради

00:04

Українцям пообіцяли матеріальну допомогу до Дня Незалежності Відео

12 серпня, четвер
23:49

У Київській області подешевшала вартість проїзду: список маршруток Відео

23:26

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким загрожує небезпека в П'ятницю 13 Відео

23:02

У Росії вибухнула та згоріла вщент маршрутка, багато постраждалих Відео

22:54

Названо найдорожчу ягоду в Україні: скільки коштує Відео

22:36

В анексованому Криму затопило трасу, яка веде до Керченського мосту

Реклама
22:02

В Україну прийде несподіване різке похолодання Відео

21:45

У Німеччині в квартирі російського шпигуна знайшли шеврон Беркута - ЗМІ

21:28

Прикмети на 13 липня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

21:09

Обійми з росіянкою: тренер Магучіх хоче покинути кар'єру після хейту Відео

21:02

У Кривому Розі в супермаркеті на людей впала стеля: чоловіка терміново госпіталізували Фото Відео

20:44

У Луцьку 19-річний хлопець у СІЗО вбив чоловіка, який відрубав дружині голову Відео

20:39

"Камені з неба ще не почали падати": Кулеба різко пожартував над Лавровим і дав обіцянку щодо Криму Відео

20:32

Під Києвом пограбували маленьку дівчинку, яку кинули одну в машині

19:59

Що не можна робити в Успенський піст 2021: правила харчування Відео

19:52

Ребров різко висловився щодо тренерства у збірній України Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти