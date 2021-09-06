Копи забили до смерті у витверезнику: розкрито хронологію загибелі українця в Польщі

Дмитро Никифоренко / Facebook / З дому додому додому

У Мережі відновили хронологію смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка з Вінницької області, який помер у Польщі у Вроцлаві після жорстокого побиття у витверезнику, куди був доставлений поліцейськими.

Як пишуть знали його люди в групі З дому додому в Facebook, Никифоренко працював у Польщі з 2017 року. За професією був газовим техніком, пройшов службу в армії. Зустрічався з польською дівчиною, з якою планував одружитися.

Хронологія подій:

водій автобуса викликав медиків, тому що Дмитро, нібито, розмовляв сам з собою і бився головою в скло;

медики, з'ясувавши, що хлопець п'яний, викликали поліцейських;

поліцейські відвезли Дмитра у витверезник;

Дмитро, за їхніми словами, кусався і агресивно поводився. Його закували в наручники, били, задували газом;

хлопець втратив свідомість;

приїхала швидка, медики намагалися реанімувати українця, але безуспішно.

наступного дня дівчина Дмитра почала хвилюватися і хлопця стали розшукувати.

Друзі описують Дмитра як спокійного, неконфліктного людини. Випивав рідко, якщо випивав - ставав швидше добрішим ніж агресивним.

Коли друзі українця звернулися в поліцію, там їм сказали, що про Дмитра їм нічого невідомо.

"Це дуже важливий момент, адже поліцейські на той час вже повинні були знати про НП. Цілком ймовірно, вони сподівалися, що Дмитра особливо ніхто не буде шукати. У поліції про смерть хлопця почали говорити тільки тоді, коли рідні звернулися в українське консульство, а консульство в свою чергу дало запит на правоохоронні органи Республіки Польща на відповідному офіційному рівні. Але в поліції рідним не дали достовірної інформації, а сказали, що Дмитро був затриманий в рамках якоїсь справи і загинув", - повідомляють українці в Польщі.

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Відзначається, що через кілька днів поліцейські знайшли двоюрідну сестру Дмитра і почали допитувати її, чи не зловживав хлопець наркотиками. У дівчини склалося враження, що від неї хотіли почути, що Дмитро мав проблеми з наркотиками.

Що відомо про загибель Дмитра Никифоренка в Польщі

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в липні нинішнього року в Польщі під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліцейські говорили, що українець поводився агресивно, але з'явилися подробиці, що свідчать про зворотне. Одна з версій смерті українця-перевищення повноважень співробітниками поліції.