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"Королева бомжів", "ходяча" булочка: на Львівщині директорка школи жорстко цькувала дітей на уроках

15 травня 2021, 11:55

Наталію Щербань судили за булінг. Вона ж стверджує, що її зауваження стосувалися лише зовнішнього вигляду, мовляв, образити дітей вона не хотіла.

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Наталію Щербань звинувачують у булінгу щодо дітей / скріншот

У Львівській області директорку Соснівської школи №14 Наталію Щербань судили за булінг. Педагог принижували дітей через їхній зовнішній вигляд, називала "бомжами", "худобою" і радила звернутися в психіатричну лікарню. Вона свою провину не визнає і збирається оскаржувати рішення суду.

За словами батьків, діти щоранку вигадували причини, щоби не йти в школу або взагалі просили перевести в іншу. Пізніше вони записали аудіозапис, з яким батьки вирушили до суду, оскільки у відділі освіти булінг в діях педагога не побачили, а лише порушення педагогічної етики, передає ТСН.

У суді кілька школярок розповіли, як їх ображала директорка.

"Мене директорка називала королевою бомжів. Директорка сказала, що мене треба відвезти в психушку", - поділилася 7-класниця Маргарита.

"Міс смітник, міс секонд-хенд. Штани, було сказано, що як презервативи. Що була дитина дитиною, а виросла дурепа дурепою", - додала школярка Юлія.

Серед інших неетичних висловлювань педагога на запис потрапили такі:

  • "Який дурень тебе заміж візьме? Кому потрібна корова?"
  • "Дивись, відростила собі друге підборіддя"
  • "На що ти схожа? Ти ходяча булочка, плетінка"
  • "Твій вигляд свідчить про те, що мала нас усіх в дупі, і себе передусім"
  • "Я не уявляю собі хлопця, який би звернув увагу на таке".

Жінка працює директором школи вже 16 років. За її словами, зауваження стосувалися лише зовнішнього вигляду, мовляв, образити дітей вона не хотіла.

"75%, а то і 80% - це просто дитячі фантазії. Там просто такі слова, які я ніколи в житті не вживаю. Я філолог", - сказала Щербань.

"І я б знайшла інші, можливо, це були б слова навіть більш образливі, але нагороджувати місами, королевами — я ніколи цього не робила", — виправдовується директорка.

читайте такожСкажений булінг: у Херсоні школярі побили однокласника - відеоДо слова, в опікунській раді школи директорку підтримують. Кажуть, це не систематичне приниження, а виховання учнів, тому що зовнішній вигляд деяких дітей є неналежним.

Суд визнав педагога винною в булінгу щодо дітей. Тепер Щербань має заплатити майже півтори тисячі гривень штрафу. Але робити цього не збирається. Каже, подаватиме апеляцію на рішення суду.

Булінг у школах - про що раніше писав Главред:

Булінг

Від англ. bullying (знущання, цькування). Це агресивне переслідування одного з членів колективу (особливо колективу школярів і студентів, але також і колег) з боку іншого або групи осіб.

18 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) (№ 8584). 19 січня закон про протидію булінгу набрав чинності.

Згідно закону, булінгом вважаються дії учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, які вчиняються щодо малолітньої або неповнолітньої особи або такою особою щодо інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути або була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.

Законом запроваджується адміністративна відповідальність за булінг. Штрафами каратимуть не лише винуватців булінгу, а й директорів шкіл за неповідомлення поліції про випадки цькування.

Львівська область буллінг новини України
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