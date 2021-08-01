Коронавірус наступає: у двох областях рекордний рівень госпіталізації інфікованих

Лікарні двох областей переповнені хворими коронавірусною інфекцією / Reuters

Станом на 1 серпня в чотирьох областях України лабораторно підтверджено штам "Дельта". Як прогнозують експерти, восени світ накриє нова хвиля епідемії коронавірусу.

Тим часом, у двох областях України вже перевищені показники динаміки госпіталізацій хворих з коронавірусом.

Зокрема, у Закарпатській та Хмельницькій областях індекси динаміки рівня госпіталізацій інфікованих COVID-19 суттєво збільшені. Про це свідчать дані МОЗ станом на суботу, 31 Липня.

Також наголошується, що на сьогоднішній день Україна знаходиться в так званій "зеленій" зоні карантину.

Однак у Закарпатській області показник рівня госпіталізованих хворих через коронавірусну інфекцію досяг 93,3%. У порівнянні з попереднім днем (82,1%) він виріс більш, ніж на 10%.

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Водночас у Хмельницькій області динаміка рівня госпіталізацій становить 69,4%. І цей показник менший того, який зафіксували напередодні на рівні 86,4%, нижчий на 17%. Однак він все одно залишається рекордним.

При цьому, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих з підтвердженим COVID-19 становить 50%.

Експерти стверджують, що поріг переходу в "жовту" зону не перевищено.

Коронавірус в Україні-про що раніше писав Главред:

Провідний інфекціоніст МОЗ, заслужений лікар Ольга Голубовська заявила, що через новий штам " Дельта" епідемія може накрити Україну за ніч.

Вже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу "Дельта". Кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін.

Антитіла до коронавірусу є, як мінімум, у 40% українців. Про це в п'ятницю, 30 липня, з посиланням на дані дослідження повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ.