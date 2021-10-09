УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Коронавірус "розбушувався" в Одесі: до реанімації утворилася величезна черга

9 жовтня 2021, 15:10

Зараз в Одеській області з'явилося поняття "черга до реанімації".

коронавірус
Коронавірус "розбушувався" в Одесі: до реанімації утворилася величезна черга / Фото Reuters

Коронавірус в Одесі "розбушувався" - у місті утворилася величезна черга до реанімації з хворих на COVID-19. Тому містян з коронавірусом госпіталізують в інші населені пункти Одеського регіону.

Як повідомила у Facebook волонтер Катерина Ножевнікова, зараз в Одеській області з'явилося поняття "черга в реанімацію".

"Одесити вже лежать в Біляївці, в Чорногорську і навіть везли одного тяжкого в Роздільну. Реанімаційних місць одиниці. І щойно вони звільняються, їх відразу займають. У нас тепер навіть з'явилося поняття "черга в реанімацію". Місць на всіх не вистачить", - розповіла волонтер.

За її словами, в місті відкриті два нових відділення (в МКЛ №1 на 80 місць і новий корпус в лікарні №5, розташованій в районі парку Шевченка, - 90 місць). І всі вони відразу заповнилися.

Реклама

Крім того, місць на всіх не вистачить, а лікарів на нові відділення немає. Медиків направлятимуть з інших стаціонарів, що призведе до проблем для пацієнтів з іншими захворюваннями. Також виникають проблеми з медичними препаратами.

"У COVID-19-стаціонарах пишуть списки. Так, так, майже всім пишуть. Тому що не вистачає того, що платить НСЗУ за ковідним пакетом. Наприклад, в протокол внесено "Ремдісівір", але він в країні зараз не ліцензований, і купити його може тільки фізична особа. Тому всі звернення до нас з цього питання ми змушені відхиляти. Ціна флакона - 3200 грн. На курс зазвичай пишуть 6-8 флаконів. Готуйтеся", - пояснила вона.

Також флакон препарату "Актемра" коштує 13-15 тис.грн і дістати його не завжди можливо.

За словами волонтера, лікарі вносять до списків необхідних для покупки ліків "Інфулган", "Реосорбілакт", "Левофлоксацин", "Гепацеф", і деякі "особливо спритні медпрацівники" вписують навіть рукавички і бинти.

Згідно з даними РНБО, коронавірус в Одеській області за минулу добу виявили у 1310 осіб, за цей час померли 2 людини, вилікувалися – 115.

Коронавірус в Україні

За добу 8 жовтня коронавірус в Україні виявили у 15 908 жителів країни. У тому числі захворіли 1447 дітей і 298 медпрацівників. За минулі 24 години була госпіталізована 3 571 особа; летальних випадків - 250; одужали - 5364 особи.

9 жовтня Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники щодо коронавірусу в регіонах України. Так, у "помаранчеву" зону потрапили: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.

viber
Одеська область коронавірус новини Одеси коронавірус в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «Коронавірус "розбушувався" в Одесі: до реанімації утворилася величезна черга». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Вдалі стрижки та зачіски на кожен день 2021 2022, які роблять жінок візуально вищимиВдалі стрижки та зачіски на кожен день 2021 2022, які роблять жінок візуально вищими "Царю-устрашителю" залишилося недовго: астролог склав гороскоп для Путіна на рік"Царю-устрашителю" залишилося недовго: астролог склав гороскоп для Путіна на рік "Мама не купила – значить, не любить": у школі під Сумами учня зацькували через друковані зошити"Мама не купила – значить, не любить": у школі під Сумами учня зацькували через друковані зошити Слуги народу пішли на компроміс із совістю, але ненадовгоСлуги народу пішли на компроміс із совістю, але ненадовго Які речі не можна передавати з рук в руки: небезпечні прикметиЯкі речі не можна передавати з рук в руки: небезпечні прикмети

Останні новини

16:25

У РФ заберуть ПП-2, а Газпром сподівається на ФРН: у Польщі назвали сценарій ЄС щодо трубопроводу

15:37

Собчак отримала струс мозку в смертельній аварії в Сочі Відео

15:23

У ВООЗ оголосили, що світ скоро пройде 60% шляху в боротьбі з COVID-19, і попередили про небезпеку

15:15

Карантин в Україні посилять: хто потрапить в "червону" зону Відео

15:00

Гороскоп на 11 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: повернення колишнього, збитки або подарунок Відео

Реклама
14:44

Від королеви до черниці: Кухар заінтригувала фанатів вибором нового образу Відео

14:31

Ксенія Собчак потрапила в смертельну аварію Відео

14:22

Найсмачніше в світі печиво до чаю: готувати всього 15 хвилин Відео

14:20

З 1 грудня в Україні піднімуть пенсії: Шмигаль розповів, на кого чекає надбавка Відео

14:18

Окупанти посилили заходи на КПВВ біля Станиці Луганської: заборонено випускати пенсіонерів

14:11

Україна закликала до нової угоди з Газпромом і ставить Росії жорстку умову щодо транзиту газу Відео

13:37

В Україні підскочило число областей в "помаранчевій" зоні карантину Відео

13:00

Перший сніг у жовтні та теплі листопадові дні: синоптикиня розповіла про погодні сюрпризи осені Відео

12:54

Болі, лихоманка і стрибок температури після COVID-вакцинації: у МОЗ пояснили, коли бігти до лікаря Відео

12:12

Щеплення або геть з роботи: в Україні можуть розширити список професій з обов'язковою вакцинацією Відео

11:56

Заразність після вакцинації: Комаровський попередив про небезпеку і назвав причину Відео

11:51

Удар по Путіну і жорстка позиція Анкари: Кулеба оголосив про боротьбу України і Туреччини за Крим Відео

10:55

Гороскоп на 10 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: зрада, крадіжка або збитки Відео

10:46

"Хотіла помститися": в Одесі вагітна жінка придумала історію про зґвалтування трьома чоловіками

10:42

Метадон у крові Полякова: експерта здивував дивний діагноз після смерті нардепа Відео

Реклама
10:06

У Росії розбився літак з парашутистами, загинуло 16 осіб Відео

10:03

Заруба на 50 мільйонів: Ф'юрі побив Вайлдера в бою з трьома нокдаунами за титул WBC Відео

09:41

У Большому театрі в Москві прямо під час вистави декорація вбила артиста

09:21

У Маріуполі море "втекло" від берега на 100 метрів: названа причина дивного феномена Відео

08:52

Спочатку іспит з nеорії, після - водіння: як Кабмін змінив правила для автошкіл Погляд

08:34

Вантажівка розчавила маршрутку на Одеській трасі: 8 поранених і загиблих

08:17

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у понад 11 тисяч осіб, багато госпіталізацій Відео

07:58

В Ізраїлі від постковідного синдрому помер 16-річний підліток Відео

07:17

У Тернополі зафіксовано випадок сибірської виразки

07:10

Чи знесе Україну нова хвиля COVID-19 Погляд

06:10

Прикмети на 10 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

06:01

У моду повернулися ефектні светри та пальта з принтом гусяча лапка, які завоюють серця всіх Фото Відео

05:28

Що робити, якщо весь час хочеться їсти: дієтологиня поділилася цінними порадами

05:02

Яке сьогодні свято 10 жовтня: Всесвітній день каші - які крупи можуть нашкодити

04:22

Рахунок піде на тижні: експерт розповів про повну безпорадність України перед пандемією COVID-19

03:50

Яке сьогодні свято 10 жовтня: День санепідслужби та День стандартизації та метрології

03:02

Стабільна деградація: однокурсник Путіна розповів про небезпечну хворобу президента РФ Відео

02:16

Скільки разів на рік українцям доведеться вакцинуватися від COVID-19: лікар дав відповідь Відео

01:38

"Фатальні наслідки": лікар назвав нестикування у справі про раптову смерть нардепа Полякова Відео

00:51

День художника 2021: душевні привітання і милі картинки до свята

Реклама
09 жовтня, субота
23:19

У Києві авто на шаленій швидкості влетіло в маршрутку: є загиблі та постраждалі Відео

22:49

Напівоголена Злата Огневич виконала гарячий танець для учасників "Холостячки" та спровокувала бійку

22:16

В Ужгородській школі дітям видають сніданки у файлах для паперу: шокуючі кадри Відео

22:04

Саакашвілі розкрив маршрут свого повернення до Грузії Відео

21:22

Біля маєтку Порошенка під Києвом влаштували акцію протесту: почалися масові сутички Відео

21:19

Є перша перемога: збірна України здолала Фінляндію у відборі на ЧС-2022 Фото Відео

20:48

"Болючий удар": Київ анонсував відповідь на газову угоду Угорщини та РФ Відео

20:09

У Кабміні попередили, що Європа вже буквально стоїть на порозі континентальної газової війни Відео

20:04

"З'являються автоматично": у Мінцифрі роз'яснили важливі нюанси щодо штрафів у додатку "Дія"

19:55

Меморандум не допоможе: експерт пояснив неминучість "зльоту" ЖКГ-тарифів Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти