Коронавірус "розбушувався" в Одесі: до реанімації утворилася величезна черга / Фото Reuters

Коронавірус в Одесі "розбушувався" - у місті утворилася величезна черга до реанімації з хворих на COVID-19. Тому містян з коронавірусом госпіталізують в інші населені пункти Одеського регіону.

Як повідомила у Facebook волонтер Катерина Ножевнікова, зараз в Одеській області з'явилося поняття "черга в реанімацію".

"Одесити вже лежать в Біляївці, в Чорногорську і навіть везли одного тяжкого в Роздільну. Реанімаційних місць одиниці. І щойно вони звільняються, їх відразу займають. У нас тепер навіть з'явилося поняття "черга в реанімацію". Місць на всіх не вистачить", - розповіла волонтер.

За її словами, в місті відкриті два нових відділення (в МКЛ №1 на 80 місць і новий корпус в лікарні №5, розташованій в районі парку Шевченка, - 90 місць). І всі вони відразу заповнилися.

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Крім того, місць на всіх не вистачить, а лікарів на нові відділення немає. Медиків направлятимуть з інших стаціонарів, що призведе до проблем для пацієнтів з іншими захворюваннями. Також виникають проблеми з медичними препаратами.

"У COVID-19-стаціонарах пишуть списки. Так, так, майже всім пишуть. Тому що не вистачає того, що платить НСЗУ за ковідним пакетом. Наприклад, в протокол внесено "Ремдісівір", але він в країні зараз не ліцензований, і купити його може тільки фізична особа. Тому всі звернення до нас з цього питання ми змушені відхиляти. Ціна флакона - 3200 грн. На курс зазвичай пишуть 6-8 флаконів. Готуйтеся", - пояснила вона.

Також флакон препарату "Актемра" коштує 13-15 тис.грн і дістати його не завжди можливо.

За словами волонтера, лікарі вносять до списків необхідних для покупки ліків "Інфулган", "Реосорбілакт", "Левофлоксацин", "Гепацеф", і деякі "особливо спритні медпрацівники" вписують навіть рукавички і бинти.

Згідно з даними РНБО, коронавірус в Одеській області за минулу добу виявили у 1310 осіб, за цей час померли 2 людини, вилікувалися – 115.

Коронавірус в Україні

За добу 8 жовтня коронавірус в Україні виявили у 15 908 жителів країни. У тому числі захворіли 1447 дітей і 298 медпрацівників. За минулі 24 години була госпіталізована 3 571 особа; летальних випадків - 250; одужали - 5364 особи.

9 жовтня Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники щодо коронавірусу в регіонах України. Так, у "помаранчеву" зону потрапили: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.