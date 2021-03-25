Коронавірус створили для зменшення населення - опитування українців

Більшість українців переконані - коронавірус створили в лабораторії / УНІАН

71% опитаних українців вважають, що коронавірус COVID-19 - створений штучно. 19% припускають, що він виник природним шляхом. 7% учасників опитування вагалися з відповіддю, 3% відзначили інший шлях появи вірусу. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою"Рейтинг".

Серед тих респондентів, хто вважає вірус штучно створеним, відносна більшість стверджує, що його створили або в результаті наукового експерименту (31%), або бактеріологічна зброя (27%), або з метою зменшення кількості населення (40%). Ще 17% респондентів припускають, що вірус вивели з метою створення економічної кризи, 16% - з метою заробітку на вакцині, 12% - для контролю над людьми.

Головні причини того, що українці не хочуть вакцинуватися від коронавірусу COVID-19, ‒ недовіра до ефективності вакцини, якою на даний момент роблять щеплення, і страх побічних ефектів.

Такі причини назвали близько половини опитаних. Далі, кожен п'ятий респондент назвав причиною відмови від вакцинації недовіру до влади в цілому і сумніви, що вакцина захистить від нових штамів COVID-19. 13% опитаних назвали недовіру до вакцинації як такої.

71% респондентів вважають, що масова вакцинація від коронавірусу зменшить рівень захворюваності в світі, а не згодні з таким твердженням ‒ близько чверті респондентів.

"Характерно, що половина з тих, хто готовий вакцинуватися, вірять, що масова вакцинація від коронавірусу зменшить захворюваність у світі", ‒ заявили соціологи.

Також близько третини опитаних вважають, що більшість / всі вакцини безпечні для здоров'я. Одночасно майже половина вважає, що безпечні лише деякі вакцини, а 16% переконані, що всі без винятку вакцини небезпечні.читайте такожСтепанов розкрив, чи є зв'язок між вакциною і смертю військовослужбовця ЗСУ

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