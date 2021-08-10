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Коронавірус в Україні 10 серпня: за добу поставили 781 новий діагноз

10 серпня 2021, 08:22
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Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві та Донецькій області. До лікарень потрапили понад 300 українців, а видужали 1390 осіб.

Коронавірус
Коронавірус продовжує атакувати Україну / УНІАН

Станом на ранок вівторка, 10 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 781 жителя країни. Зокрема, захворіли 37 дітей і 28 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 335 осіб; летальних випадків - 24; одужали 1 390 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35) та Полтавській (35) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 260 232 людини;
  • одужали - 2 192 592 людини;
  • летальних випадків - 53 124;
  • проведено ПЛР-тестів - 11 559 179.
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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 10 серпня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Зафіксовано негативну статистику щодо поширення індійського штаму коронавірусу Дельта у Львівській області. У регіоні в неділю, 8 серпня, підтвердили сім нових випадків зараження даним варіантом інфекції.

У Тернопільській області вже зафіксовано 52 випадки зараження індійським штамом коронавірусу Дельта. Серед хворих цим варіантом інфекції є одинадцятирічна дитина. Крім цього, в регіоні вже зафіксовано першу смерть, спровоковану Дельта-штамом.

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Останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин - Pfizer і Moderna. Вони - кращої якості, заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко.

Штам коронавірусу Дельта може стати кінцевою точкою коронавірусної інфекції, заявив професор Норіджської медичної школи Університету Східної Англії Пол Хантер. Британський вчений впевнений, що найгірша частина пандемії COVID-19 може бути вже позаду.

Лікар зі штату Луїзіана в США Джо Кантер назвав основні симптоми штаму коронавірусу Дельта. За його словами, ознаки індійського штаму COVID-19 можна легко сплутати з сезонною алергією. Зокрема, вакциновані від коронавірусу люди, які отримали позитивний результат на COVID-19, повідомляли про чхання як про симптом хвороби.

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