Коронавірус в Україні 11 жовтня: виявлено за добу ще майже 9 тисяч нових хворих

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Житомирській областях.
Станом на ранок понеділка, 11 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 8832 жителів країни. Зокрема захворіли 863 дитини і 78 медпрацівників.
За минулі 24 години були госпіталізовані 2 672 людини; летальних випадків - 207; одужали - 2053 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 550 089 осіб;
- одужали - 2 292 480 осіб;
- летальних випадків - 58 700;
- проведено ПЛР-тестів - 13 277 259.
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Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях
- м. Київ - 213 випадків;
- Вінницька область - 108 випадків;
- Волинська область - 206 випадків;
- Дніпропетровська область - 765 випадків;
- Донецька область - 469 випадків;
- Житомирська область - 510 випадків;
- Закарпатська область - 41 випадок;
- Запорізька область - 687 випадків;
- Івано-Франківська область - 122 випадки;
- Київська область - 72 випадки;
- Кіровоградська область - 34 випадки;
- Луганська область - 218 випадків;
- Львівська область - 343 випадки;
- Миколаївська область - 392 випадки;
- Одеська область - 690 випадків;
- Полтавська область - 132 випадки;
- Рівненська область - 169 випадків;
- Сумська область - 468 випадків;
- Тернопільська область - 234 випадки;
- Харківська область - 1419 випадків;
- Херсонська область - 374 випадки;
- Хмельницька область - 287 випадків;
- Черкаська область - 230 випадків;
- Чернівецька область - 447 випадків;
- Чернігівська область - 202 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні
Карантин в Україні хочуть посилити вже найближчими днями. Держкомісія може ухвалити рішення про перехід низки регіонів в "червону" зону карантину.
В Україні станом на неділю, 10 джовтня, 16 областей України відповідали показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину.
Лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що реальна коронавірусна статистика відрізняється від офіційної щонайменше в чотири рази. За його словами, на сьогоднішній день система профілактичної медицини вже не справляється зі своїми викликами.
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У свою чергу, інфекціоніст Вадим Арістов заявив, що Україна дуже відстає в плані боротьби з пандемією коронавірусу. За його словами, якщо COVID-19 і далі мутуватиме так, що підвищиться рівень летальності й збережеться вкрай високий ступінь заразності, то рахунок піде на тижні.
У Мережі опублікували відео, нібито записане в Центральній клінічній міській лікарні №3 міста Донецьк, який перебуває під тимчасовою окупацією російських військових і терористів "ДНР". На кадрах видно, як люди в білих захисних костюмах складають тіла померлих від коронавірусу людей в зелених мішках на каталку. Інші - лежать прямо на підлозі в коридорах.