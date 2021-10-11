Коронавірус в Україні 11 жовтня: виявлено за добу ще майже 9 тисяч нових хворих

Коронавірус побороли за добу понад дві тисячі українців / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 11 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 8832 жителів країни. Зокрема захворіли 863 дитини і 78 медпрацівників.

За минулі 24 години були госпіталізовані 2 672 людини; летальних випадків - 207; одужали - 2053 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 550 089 осіб;

одужали - 2 292 480 осіб;

летальних випадків - 58 700;

проведено ПЛР-тестів - 13 277 259.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 11 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

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Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях

м. Київ - 213 випадків;

Вінницька область - 108 випадків;

Волинська область - 206 випадків;

Дніпропетровська область - 765 випадків;

Донецька область - 469 випадків;

Житомирська область - 510 випадків;

Закарпатська область - 41 випадок;

Запорізька область - 687 випадків;

Івано-Франківська область - 122 випадки;

Київська область - 72 випадки;

Кіровоградська область - 34 випадки;

Луганська область - 218 випадків;

Львівська область - 343 випадки;

Миколаївська область - 392 випадки;

Одеська область - 690 випадків;

Полтавська область - 132 випадки;

Рівненська область - 169 випадків;

Сумська область - 468 випадків;

Тернопільська область - 234 випадки;

Харківська область - 1419 випадків;

Херсонська область - 374 випадки;

Хмельницька область - 287 випадків;

Черкаська область - 230 випадків;

Чернівецька область - 447 випадків;

Чернігівська область - 202 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Коронавірус в Україні

Карантин в Україні хочуть посилити вже найближчими днями. Держкомісія може ухвалити рішення про перехід низки регіонів в "червону" зону карантину.

В Україні станом на неділю, 10 джовтня, 16 областей України відповідали показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що реальна коронавірусна статистика відрізняється від офіційної щонайменше в чотири рази. За його словами, на сьогоднішній день система профілактичної медицини вже не справляється зі своїми викликами.

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У свою чергу, інфекціоніст Вадим Арістов заявив, що Україна дуже відстає в плані боротьби з пандемією коронавірусу. За його словами, якщо COVID-19 і далі мутуватиме так, що підвищиться рівень летальності й збережеться вкрай високий ступінь заразності, то рахунок піде на тижні.

У Мережі опублікували відео, нібито записане в Центральній клінічній міській лікарні №3 міста Донецьк, який перебуває під тимчасовою окупацією російських військових і терористів "ДНР". На кадрах видно, як люди в білих захисних костюмах складають тіла померлих від коронавірусу людей в зелених мішках на каталку. Інші - лежать прямо на підлозі в коридорах.