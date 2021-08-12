Коронавірус в Україні 12 серпня: кількість нових діагнозів за добу зросла майже до 1300

Коронавірус у Києві за добу виявили у понад двохсот осіб / УНІАН

Станом на ранок четверга, 12 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 247 жителів країни. Зокрема захворіли 77 дітей та 41 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 588 осіб; летальних випадків - 24; одужали 1 039 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 262 601 осіб;

одужали - 2 194 791 чоловік;

летальних випадків - 53 173;

проведено ПЛР - тестів-11 604 861.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 12 серпня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

11 серпня Кабмін продовжив карантин в Україні до 1 жовтня. У зв'язку з цим в країні як і раніше продовжують діяти адаптивні протиепідеміологічні обмеження, що передбачають поділ на зони. На даний момент вся країна перебуває у зеленій зоні, згідно з вимогами якої повинен дотримуватися масочний режим в публічних місцях, а в салонах громадського транспорту можуть перевозити лише сидячих пасажирів.

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В Україні в найближчі тижні можливе різке зростання захворюваності на коронавірус COVID-19. Такий прогноз озвучив керівник центру економіки здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Американські вчені виявили новий штам коронавірусу Йота або B. 1.526. За словами дослідників, він може підвищити рівень смертності від інфекції на 62-82% серед літніх людей.

Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я стверджують, що штам коронавірусу Йота, який виявили в Нью-Йорку, не становить серйозної небезпеки. Про це заявила експерт організації Марія ван Керкхове.