Коронавірус в Україні 13 вересня: за добу виявили 1205 нових інфікованих

Київ лідирує за кількістю виявлених заражених коронавірусом за добу/ Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 13 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1205 жителів країни. Зокрема, захворіли 149 дітей та 23 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 833 людини; летальних випадків - 18; одужали 758 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 317 824 людини;

одужали - 2 221 868 осіб;

летальних випадків - 54 360;

проведено ПЛР-тестів - 12 279 748.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 13 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні

На початку жовтня кількість виявлених заражених коронавірусом українців може досягти числа в шість тисяч щодоби. В цьому випадку запровадження локдауну буде необхідним. Такий прогноз озвучив колишній головний санітарний лікар України Сергій Бережнов. За його словами, в країні як і раніше багато "пального" для вірусу - людей, які не мають до нього імунітету.

В Україні працюють над змінами адаптивного карантину. Щойно їх внесуть до постанови про адаптивний карантин, в країні запровадять "жовту" зону, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Згідно з прогнозами учених, істотне погіршення ситуації з COVID-19 в Україні очікується в кінці жовтня - на початку листопада. Зараз обстановка ускладнюється, проте про третю хвилю і червону зону говорити поки передчасно.