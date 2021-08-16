Коронавірус в Україні 16 серпня: виявлено 417 нових хворих

На вихідних традиційно поставили менше діагнозів COVID-19 / УНІАН

Станом на ранок понеділка, 16 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 417 жителів країни. Зокрема захворіла 31 дитина і 10 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 433 людини; летальних випадків - 14; одужали 248 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 266 329 осіб;

одужали - 2 197 075 осіб;

летальних випадків - 53 269;

проведено ПЛР-тестів - 11 677 835.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 16 серпня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Епідеміологи прогнозують, що вже з цього тижня в Україні кількість хворих на коронавірус почне відчутно зростати, заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

У Києві днями після щеплення від коронавірусу Moderna померла жінка. Комісія регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації розглянула випадок смерті жінки. Як заявив координатор вакцинації в Києві та голова комісії Василь Животенюк, зв'язку з вакцинацією не виявлено.

Якщо західні країни зроблять пріоритетом імунізацію населення третьою (бустерною) дозою вакцин проти коронавірусу, то в світі може померти значна кількість людей, оскіьльки в цьому випадку багатьом людям не вистачить препарату, щоб отримати навіть першу дозу covid-вакцини. Таку думку озвучили глава Oxford Vaccine Group Ендрю Поллард і виконавчий директор GAVI Сет Берклі. Вони закликали держави поділитися препаратами з країнами, яким зараз не вистачає вакцин.

Учені припускають, що впродовж наступних кількох років коронавірус може стати хворобою, яка буде зустрічатися лише у дітей. Також учені очікують, що загальне навантаження від COVID-19 зменшиться.