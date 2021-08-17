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Коронавірус в Україні 17 серпня: за добу поставили 890 нових діагнозів

17 серпня 2021, 08:26
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За 24 години госпіталізували 379 осіб, одужали - 433. Померли від коронавірусу 27 осіб. Було протестовано різними методами близько 50 тис. осіб.

карантин
Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ / УНІАН

Станом на ранок вівторка, 17 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 890 жителів країни. Зокрема захворіла 81 дитина і 10 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 379 осіб; летальних випадків - 27; одужали 433 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 267 219 осіб;
  • одужали - 2 197 508 осіб;
  • летальних випадків - 53 296;
  • проведено ПЛР-тестів - 11 699 182.
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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 17 серпня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Новий спалах коронавірусу в Україні очікується восени, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін. Водночас він не виключив, що сплеск заражень в Україні може бути і раніше.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що привілеї для щеплених українців запроваджуватимуть лише тоді, коли в країні вакцинують 50% населення.

У МОЗ агітують українців активніше робити щеплення від коронавірусу - цього разу глава відомства Віктор Ляшко пообіцяв роздавати безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК "Олімпійський".

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