Коронавірус в Україні 17 серпня: за добу поставили 890 нових діагнозів

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ / УНІАН

Станом на ранок вівторка, 17 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 890 жителів країни. Зокрема захворіла 81 дитина і 10 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 379 осіб; летальних випадків - 27; одужали 433 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 267 219 осіб;

одужали - 2 197 508 осіб;

летальних випадків - 53 296;

проведено ПЛР-тестів - 11 699 182.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 17 серпня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Новий спалах коронавірусу в Україні очікується восени, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін. Водночас він не виключив, що сплеск заражень в Україні може бути і раніше.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що привілеї для щеплених українців запроваджуватимуть лише тоді, коли в країні вакцинують 50% населення.

У МОЗ агітують українців активніше робити щеплення від коронавірусу - цього разу глава відомства Віктор Ляшко пообіцяв роздавати безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК "Олімпійський".