Коронавірус в Україні 18 вересня: другий день поспіль виявили понад 6 тисяч нових хворих на COVID-19

Одужали від коронавірусу 1 763 осіб / УНІАН

Станом на ранок суботи, 18 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 6234 жителів країни. Зокрема, захворіли 689 дітей і 89 медпрацівників.

За минулі години було госпіталізовано 1 719 осіб; летальних випадків - 79; одужали 1 763 особи. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434) областях, а також у м. Київ (416) та на Одещині (399).

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 344 398 осіб;

одужали - 2 230 306 осіб;

летальних випадків - 54 829;

проведено ПЛР-тестів - 12 448 211.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 18 вересня 2021 / / t.me/mozofficial

Коронавірус і карантин в Україні

Станом на ранок п'ятниці, 17 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 6624 жителів країни. Було госпіталізовано 1 568 осіб; летальних випадків - 99; одужали 1 914 осіб.

Реклама

13 вересня на засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення змінити правила карантину в Україні. Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають COVID-сертифікат, можуть обійти більшість обмежень.

Крім того Кабмін вніс деякі зміни до карантинної постанова, посиливши умову роботи навчальних закладів у "червоній" зоні карантину.

У Києві на сьогоднішній день немає передумов для жорстких карантинних обмежень. Попри це влада готується до всіх можливих сценаріїв.

У Міністерстві освіти і науки розповіли про те, як працюватимуть навчальні заклади з 20 вересня цього року. Зокрема, якщо в Україні запровадять "жовтий" рівень карантину.