Коронавірус в Україні 19 серпня: кількість виявлених хворих за добу перевищила півтори тисячі

Коронавірус в Україні набирає обертів/ Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 19 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 560 жителів країни. Зокрема захворіли 90 дітей і 35 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 665 осіб; летальних випадків - 32; одужали 898 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків із зареєстрували у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 270 226 осіб;

одужали - 2 199 118 осіб;

летальних випадків - 53 368;

проведено ПЛР-тестів - 11 749 847.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 19 серпня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Ситуація із захворюваністю на коронавірусо в Україні погіршуватися. Лікарняні ліжка з киснем та реанімаційні ліжка заповнені на 10% і 15%. Негативна тенденція спостерігається в 16 регіонах країни, серед яких Київ, Київська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Закарпатська та інші області. Показники госпіталізації вже на чверть перевищують кількість виписок.

Новий спалах коронавірусу в Україні очікується восени, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін. Водночас він не виключив, що сплеск заражень в Україні може бути і раніше.

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У МОЗ повідомили, що карантин в Україні може бути посилений в тому випадку, якщо захворюваність на COVID-19 зросте, а кількість тестів на коронавірусну інфекцію знизиться. Вся країна опиниться в жовтій епідеміологічній зоні, якщо за 14 днів буде більше 75 заражених вірусом пацієнтів на 100 тисяч населення, або один з регіонів опиниться в червоній зоні.

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