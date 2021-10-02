Коронавірус в Україні 2 жовтня: за добу - майже 12 тис. нових хворих, жертв - понад 200

Коронавірус в Україні не вщухає/ УНІАН

Станом на ранок суботи, 2 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 809 жителів країни. Зокрема, захворіли 1104 дитини і 235 медпрацівників.

За минулі 24 години були госпіталізовані 2692 людини; летальних випадків - 203; одужали - 3469 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 447 222 людини;

одужали - 2 261 924 людини;

летальних випадків - 56 649;

проведено ПЛР-тестів - 12 922 388.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 2 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні

В Україні вже 14 жовтня необхідно запроваджувати жорсткий локдаун через епідемію коронавірусу, заявив інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов.

Дельта-штам в Україні став домінуючим серед нових COVID-випадків, повідомив 27 вересня головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Лікар-пульмонолог Світлана Гук зазначила, що штам Дельта часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію − це незначні катаральні явища, пронос. Таких проявів не було під час перших хвиль коронавірусної інфекції.

Інфекціоніст Вадим Арістов назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.