Коронавірус в Україні 20 серпня: за добу виявили 1600 нових хворих

Коронавірусом заразилися ще 222 жителі Києва / УНІАН

Станом на ранок п'ятниці, 20 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 600 жителів країни. Зокрема, захворіли 112 дітей і 46 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 597 осіб; летальних випадків - 26; одужали 882 особи. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 271 826 осіб;

одужали - 2 200 000 осіб;

летальних випадків - 53 394;

проведено ПЛР-тестів - 11 773 325.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 20 серпня 2021 / t.me/mozofficial

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В Україні готують заходи через ймовірне запровадження нових карантинних обмежень, викликаних епідемією коронавірусу, заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

У МОЗ повідомили, що карантин в Україні може бути посилений в тому випадку, якщо захворюваність на COVID-19 зросте, а кількість тестів на коронавірусну інфекцію знизиться. Вся країна опиниться в жовтій епідеміологічній зоні, якщо за 14 днів буде більше 75 заражених вірусом пацієнтів на 100 тисяч населення, або один з регіонів опиниться в червоній зоні.

Лікар-епідеміолог Сергій Кравченко заявив, що традиційна діагностика коронавірусу COVID-19 ускладнитися. За його словами, раніше був специфічний симптом коронавірусу - відсутність смаку і запаху. Але для штаму Дельта це не характерно. Тепер хвороба маскується під інше захворювання.

Крім того, Кравченко зазначив, що штам Дельта складніше лікувати, тож в Україні може виникнути проблема з нестачею кисню для хворих.