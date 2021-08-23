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Коронавірус в Україні 23 серпня: на вихідних кількість виявлених хворих істотно знизилася

23 серпня 2021, 08:16
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За добу позитивний тест на COVID-19 отримали 610 жителів країни. Найбільше нових інфікованих у Києві, Чернівецькій та Одеській областях.

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Коронавірус у Києві заразив ще 164 людини/ Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 23 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 610 жителів країни. Зокрема захворіли 33 дитини і троє медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 425 осіб; летальних випадків - 17; одужали 434 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 275 171 осіб;
  • одужали - 2 201 433 людини;
  • летальних випадків - 53 474;
  • проведено ПЛР-тестів - 11 827 261.
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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 22 серпня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Лікар-імунолог Андрій Волянський заявив, що в Україні щодня зростає кількість нових випадків коронавірусу, викликаних штамом Дельта, і пік захворюваності на COVID-19 можна очікувати вже на початку осені.

Епідеміолог Андрій Александрін вважає, що новий пік коронавірусу почнеться в другій половині вересня після того, як діти масово підуть в закриті колективи.

Компанія з вакцинації у нашій країні може незабаром бути припинена через сплеск захворюваності через 4-6 тижнів, заявив лікар-інфекціоніст Віктор Петров. У тому випадку, якщо центри вакцинації будуть працювати, пацієнтам потрібно буде обов'язково здавати тест на коронавірус

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