Коронавірус в Україні 23 серпня: на вихідних кількість виявлених хворих істотно знизилася

Коронавірус у Києві заразив ще 164 людини/ Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 23 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 610 жителів країни. Зокрема захворіли 33 дитини і троє медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 425 осіб; летальних випадків - 17; одужали 434 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 275 171 осіб;

одужали - 2 201 433 людини;

летальних випадків - 53 474;

проведено ПЛР-тестів - 11 827 261.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 22 серпня 2021 / t.me/mozofficial

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