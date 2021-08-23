Коронавірус в Україні 23 серпня: на вихідних кількість виявлених хворих істотно знизилася

За добу позитивний тест на COVID-19 отримали 610 жителів країни. Найбільше нових інфікованих у Києві, Чернівецькій та Одеській областях.
Станом на ранок понеділка, 23 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 610 жителів країни. Зокрема захворіли 33 дитини і троє медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 425 осіб; летальних випадків - 17; одужали 434 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 275 171 осіб;
- одужали - 2 201 433 людини;
- летальних випадків - 53 474;
- проведено ПЛР-тестів - 11 827 261.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
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