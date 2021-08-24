Коронавірус в Україні 24 серпня: виявили майже 700 нових хворих на COVID-19

Київ лідирує в Україні за кількістю інфікованих COVID-19 за добу/ Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 24 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 692 жителів країни. Зокрема, захворіли 54 дитини і четверо медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 410 осіб; летальних випадків - 27; одужали 345 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 275 863 людини;

одужали - 2 201 778 осіб;

летальних випадків - 53 501;

проведено ПЛР-тестів - 11 844 497.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 24 серпня 2021 / / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Станом на ранок понеділка, 23 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 610 жителів країни. Були госпіталізовані 425 осіб; летальних випадків - 17; одужали 434 людини.

Лікар-імунолог Андрій Волянський заявив, що в Україні щодня зростає кількість нових випадків коронавірусу, викликаних штамом Дельта, і пік захворюваності можна очікувати вже на початку осені.

Епідеміолог Андрій Александрін вважає, що новий пік коронавірусу почнеться в другій половині вересня після того, як діти масово підуть в закриті колективи.

Компанія з вакцинації у нашій країні може незабаром бути припинена через сплеск захворюваності на COVID-19 за 4-6 тижнів, заявив лікар-інфекціоніст Віктор Петров. У тому випадку, якщо центри вакцинації працюватимуть, пацієнтам потрібно буде обов'язково здавати тест на коронавірус.