УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Коронавірус в Україні 24 вересня: понад 9 тисяч нових заражених за добу та 140 жертв

24 вересня 2021, 08:17
Прослухати новину
Зупинити

В Україні зафіксували ще 9058 нових підтверджених випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень COVID-19 у Харківській та Дніпропетровській областях.

1632460258-2524.jpg
Коронавірус в Україні знову набирає обертів / ua.depositphotos.com

Станом на ранок п'ятниці, 24 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9058 жителів країни. Зокрема, захворіли 849 дітей та медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 060 осіб; летальних випадків - 140; одужали 2 415 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 379 483 людини;
  • одужали - 2 240 388 осіб;
  • летальних випадків - 55 424;
  • проведено ПЛР-тестів - 12 633 853.
false
Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 24 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 23 вересня, коронавірус в Україні за добу виявили у 7 866 жителів країни. Було госпіталізовано 2 070 осіб; летальних випадків - 123; одужали 2 305 осіб.

З четверга, 23 вересня, вся Україна офіційно перейшла в "жовту" зону адаптивного карантину. В країні почали діяти привілеї для вакцинованих громадян.

Реклама

Рішення про посилення карантинних обмежень до "жовтого" рівня Держкомісія з питань ТЕБ і НС ухвалила 21 вересня. При цьому глава Кабміну Денис Шмигаль попередив українців, що темпи поширення коронавірусу свідчать, що найближчим часом деякі регіони можуть перейти в "червону" зону.

Прогноз динаміки розвитку четвертої хвилі коронавірусу в Україні на 200 днів виявив стадію її зростання. Нова хвиля, спровокована штамом Дельта, може пройти швидко. На піку може фіксуватися 15-18 тисяч заражень вірусом на добу. Четверта хвиля повинна піти на спад в кінці 2021 року, йдеться в дослідженні Київського політехнічного інституту та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

Головний інфекціоніст Львівської області Сергій Федоренко розповів, що подолати коронавірус можна впродовж декількох тижнів. Тривалість лікування хвороби залежить від ураження дихальної системи.

Інфекціоніст-пульмонолог Світлана Гук пояснила, чи потрібно збивати температуру при COVID-19, коли це необхідно і який препарат приймати.

viber
МОЗ коронавірус новини України коронавірус в Україні карантин в Україні коронавірус новини коронавірус статистика карантин новини карантинні зони
Зараз ви переглядаєте новину «Коронавірус в Україні 24 вересня: понад 9 тисяч нових заражених за добу та 140 жертв». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"Це треба робити з самого початку хвороби": лікар розповіла, як лікувати коронавірус вдома"Це треба робити з самого початку хвороби": лікар розповіла, як лікувати коронавірус вдома Гороскоп на 21 вересня для всіх знаків Зодіаку: проблеми в сім'ї і несподівані грошові надходженняГороскоп на 21 вересня для всіх знаків Зодіаку: проблеми в сім'ї і несподівані грошові надходження Інфекціоніст розповіла, хто ніколи не захворіє на COVID-19Інфекціоніст розповіла, хто ніколи не захворіє на COVID-19 Нове дослідження визначило найефективнішу вакцину від COVID-19Нове дослідження визначило найефективнішу вакцину від COVID-19 Разумков і Зеленський поспішають остаточно з'ясувати свої стосункиРазумков і Зеленський поспішають остаточно з'ясувати свої стосунки

Останні новини

19:25

Знайшла біля сміттєвого бака: жінка віддала пакет з грошима господареві

19:24

Зеленський зробив ризикований крок у бік мстивого Силіконового Погляд

19:18

Україна позбавила РФ новітнього фрегата: у Москві назвали причину Відео

19:13

Патрульні Тернополя пересядуть на електрокари по 12 тисяч доларів: розганяються до 45 км/год

19:03

Росія відповідальна за закриття Місії ОБСЄ на кордоні з Україною – посольство США в Києві Відео

Реклама
18:41

Приват24 "ляже" на вихідних: стала відома причина перебоїв у роботі

18:22

Шантаж Газпрому через СП-2 обрушив ринок газу Європи: в ЄС вигадали, як вибратися з капкана РФ

17:58

Українці вже можуть роздрукувати СOVID-сертифікати на порталі "Дія": покрокова відеоінструкція Відео

17:49

Вроджена пневмонія: COVID-19 вбив немовля на Прикарпатті, деталі трагедії Відео

17:28

Шкільний двірник виявився чемпіоном України з джиу-джитсу: чоловік хоче поїхати на світову першість Відео

17:15

Різала ножем шию дитини: на Львівщині жінка по-звірячому вбила сім'ю

17:08

Червоний рівень загрози: на Землю чекає низка магнітних бур Відео

17:04

Втома: найкращі вітаміни, які можна приймати, якщо ви весь час втомлюєтеся Відео

16:57

Немає щеплення – до побачення: у київському виші невакцинованим студентам погрожують відрахуванням

16:53

Серце запускали двічі: у Львові студентки повернули з того світу пасажира трамвая

16:51

Першіння в горлі: що викликає і як позбутися - народні засоби

16:37

Прикмети на 25 вересня: що не можна робити і як не привернути біду Відео

16:34

У "червоній" карантинній зоні обмеження для невакцинованих стануть ще жорсткішими - Радуцький

16:23

У Каневі в рамках "Великого будівництва" добудували Шевченківський центр, тепер створюють парк

16:20

Розв'язку на Дарницькому мосту мають закінчити до кінця 2022 року - ЗМІ

Реклама
16:01

Різке подорожчання: вартість електроенергії в Україні злетіла на 41% Відео

16:00

"Маскарад" на 1+1: фантастична Мавка зіграє на келихах з водою, а таємнича Кішка злетить під стелю знімального майданчика

15:58

США трощать РФ і СП-2: у Кремлі заявили про "найгірший сценарій" і зрив діалогу Путіна з Байденом Відео

15:49

У Херсоні горе-батько забув доньку на дитячому майданчику: дитина чекала на тата до ночі Відео

15:45

Як відрізнити їстівні гриби від неїстівних: отруйні гриби, перша допомога при отруєнні грибами

15:31

Стрілянина в університеті: стали відомі перші слова "пермського ката", що прокинувся Відео

15:00

Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків Зодіаку: конфлікти або затяжне захворювання Відео

14:57

Не проспіть: коли і де дивитися мегафайт Олександр Усик – Ентоні Джошуа Відео

14:37

"Складно встояти": Яма розкрив несподіваний талант Melovin на "Танцях" Відео

14:27

Професор з Оксфорда дав позитивний прогноз щодо пандемії коронавірусу Відео

14:19

"Червона зона - в найближчі 2-3 тижні": чотири області України під загрозою жорсткого карантину Відео

14:11

У Львові відкрили унікальну скульптуру "Звуки міста"

14:09

Вішали вже труп: ексзаступник генпрокурора розповів моторошні деталі смерті легендарного Володимира Івасюка Відео

13:40

Влаштувала терор: у Кривому Розі учениця потрапила до лікарні через конфлікт з директоркою школи

13:38

Пацієнти одужують за тиждень: лікарі зробили прорив у лікування одного з видів раку Відео

13:34

Локдаун і зупинка транспорту у Києві: у Кличка розповіли про "дуже важкий крок" і пропуски Відео

13:07

Доктор пояснив, чому пахнуть ваші ноги і розповів, як вони можуть врятувати життя Відео

13:00

Сильний вітер і сніг з дощем: рятувальники показали, як вирує негода на горі Піп Іван у Карпатах Відео

12:47

П'яного Ніколаса Кейджа прийняли за безхатька і вигнали з ресторану

12:19

Ані Лорак вперше за 14 років випустила україномовну пісню і кліп на неї Відео

Реклама
12:11

Ножі, снайперський приціл і наручники: на кордоні з Росією затримали жінку з "рюкзаком сина"

11:55

На Херсонщині підлітки систематично цькували вчительку: це відбилося на її здоров'ї Відео

11:32

"Голову схилила-Оксана, не вмирай": під Житомиром отруїлася на смерть сім'я співака з "Голосу країни" Відео

11:27

Місячний гороскоп на тиждень 27 вересня - 3 жовтня: сімейні проблеми, збитки, втілення задуманого

11:20

Стрибнув на дах тролейбуса і зіграв на скрипці: у Харкові "музикант" спровокував скандал Відео

11:07

Андрій Іванов – підприємництво, інвестиції та інновації досьє

10:37

Загиблого після побиття польськими копами українця привезли додому з "тоннами гриму" на обличчі Відео

10:23

Україна б'є у відповідь на запуск СП-2: Київ з ФРН, Чехією та Словаччиною створює водневу трубу до ЄС

10:15

"Працював законно, але хочуть депортувати": чоловікові українки, яка народила чотирьох дітей, загрожує видворення з Польщі

09:44

Вітер збиватиме з ніг: в Україні оголосили штормове попередження Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти