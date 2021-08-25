Коронавірус в Україні 25 серпня: у День Незалежності знайшли понад 700 нових хворих

Київ лідирує за кількістю заражених коронавірусом за добу / УНІАН

Станом на ранок середи, 25 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 727 жителів країни. Зокрема, захворіли 46 дітей і 10 медпрацівників.

За минулі 24 години були госпіталізовані 682 людини; летальних випадків - 20; одужали 382 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 276 590 осіб;

одужали - 2 202 160 осіб;

летальних випадків - 53 521;

проведено ПЛР - тестів - 11 857 352

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 25 серпня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки людей вакциновано від COVID-19 в Україні

За даними МОЗ, 20 739 осіб були вакциновані проти COVID-19 за добу 23 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 8 272 людини, повністю імунізовані - 12 467 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 5 108 074 людини, з них отримали одну дозу - 5 108 072 людини, повністю імунізовані й отримали дві дози - 3 192 128 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 8 300 200 щеплень.

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Свіжа статистика щодо вакцинації в Україні / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Станом на ранок вівторка, 24 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 692 жителів країни. Було госпіталізовано 410 осіб; летальних випадків - 27; одужали 345 осіб.

Лікар-імунолог Андрій Волянський заявив, що в Україні щодня зростає кількість нових випадків коронавірусу, викликаних штамом Дельта, і пік захворюваності можна очікувати вже на початку осені.

Епідеміолог Андрій Александрін вважає, що новий пік коронавірусу почнеться в другій половині вересня після того, як діти масово підуть в закриті колективи.

Компанія з вакцинації у нашій країні може незабаром бути припинена через сплеск захворюваності на COVID-19 через 4-6 тижнів, заявив лікар-інфекціоніст Віктор Петров. У тому випадку, якщо центри вакцинації працюватимуть, пацієнтам потрібно буде обов'язково здавати тест на коронавірус.