Коронавірус в Україні 25 вересня: за добу - ще понад 8 тисяч нових випадків COVID-19

Одужали від коронавірусу майже три тисячі осіб / ua.depositphotos.com

Станом на ранок суботи, 25 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 267 жителів країни. Зокрема захворіли 715 дітей та 157 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 035 осіб; летальних випадків - 133; видужали 2 821 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 387 750 осіб;

одужали - 2 243 209 осіб;

летальних випадків - 55 557;

проведено ПЛР-тестів - 12 673 213.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 25 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п'ятниці, 24 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9058 жителів країни. Зокрема захворіли 849 дітей.

З четверга, 23 вересня, вся Україна офіційно перейшла в "жовту" зону адаптивного карантину. В країні почали діяти привілеї для вакцинованих громадян.

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Рішення про посилення карантинних обмежень до "жовтого" рівня Держкомісія з питань ТЕБ і НС ухвалила 21 вересня. При цьому глава Кабміну Денис Шмигаль попередив українців, що темпи поширення коронавірусу свідчать, що найближчим часом деякі регіони можуть перейти в "червону" зону.

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