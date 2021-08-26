Коронавірус в Україні 26 серпня: за добу виявлено вдвічі більше хворих на COVID-19, ніж днем раніше

В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків, за добу заразилася 1581 людина. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Одеській областях.
Станом на ранок четверга, 26 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 581 жителя країни (днем раніше - 727). Зокрема захворіли 104 дитини і 38 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 464 людини; летальних випадків - 45 (вчора було 20); одужали 1269 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 278 171 осіб;
- одужали - 2 203 429 осіб;
- летальних випадків - 53 566;
- проведено ПЛР-тестів - 11 880 472.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
Станом на ранок середи, 25 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 727 жителів країни. Було госпіталізовано 682 людини; летальних випадків - 20; одужали 382 людини.
Лікар-імунолог Андрій Волянський заявив, що в Україні щодня зростає кількість нових випадків коронавірусу, викликаних штамом Дельта, і пік захворюваності можна очікувати вже на початку осені.
Епідеміолог Андрій Александрін вважає, що новий пік коронавірусу почнеться в другій половині вересня після того, як діти масово підуть в закриті колективи.
Компанія з вакцинації у нашій країні може незабаром бути припинена через сплеск захворюваності через 4-6 тижнів, заявив лікар-інфекціоніст Віктор Петров. У тому випадку, якщо центри вакцинації працюватимуть, пацієнтам потрібно буде обов'язково здавати тест на коронавірус.