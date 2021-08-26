Коронавірус в Україні 26 серпня: за добу виявлено вдвічі більше хворих на COVID-19, ніж днем раніше

Найбільше нових заражених коронавірусом знайшли у Києві / УНІАН

Станом на ранок четверга, 26 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 581 жителя країни (днем раніше - 727). Зокрема захворіли 104 дитини і 38 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 464 людини; летальних випадків - 45 (вчора було 20); одужали 1269 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 278 171 осіб;

одужали - 2 203 429 осіб;

летальних випадків - 53 566;

проведено ПЛР-тестів - 11 880 472.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 26 серпня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Станом на ранок середи, 25 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 727 жителів країни. Було госпіталізовано 682 людини; летальних випадків - 20; одужали 382 людини.

Лікар-імунолог Андрій Волянський заявив, що в Україні щодня зростає кількість нових випадків коронавірусу, викликаних штамом Дельта, і пік захворюваності можна очікувати вже на початку осені.

Епідеміолог Андрій Александрін вважає, що новий пік коронавірусу почнеться в другій половині вересня після того, як діти масово підуть в закриті колективи.

Компанія з вакцинації у нашій країні може незабаром бути припинена через сплеск захворюваності через 4-6 тижнів, заявив лікар-інфекціоніст Віктор Петров. У тому випадку, якщо центри вакцинації працюватимуть, пацієнтам потрібно буде обов'язково здавати тест на коронавірус.