Коронавірус в Україні 28 серпня: за добу виявлено 2082 нових хворих

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві, Львівській, Харківській та Донецькій областях.
Станом на ранок суботи, 28 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 082 жителів країни. Зокрема захворіли 108 дітей і 35 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 708 осіб; летальних випадків - 54; одужали 1 205 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (266), Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 282 285 осіб;
- одужали - 2 205 707 осіб;
- летальних випадків - 53 686;
- проведено ПЛР - тестів-11 931 126.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- Пандемія коронавірусу COVID-19 точно не закінчиться в 2021-му році, вона може тривати ще від двох до п'яти років. Такий прогноз дав головний санлікар України і заступник голови МОЗ Ігор Кузін .
- Інфекціоніст назвав новий поширений симптом COVID-19.
- Влада може запровадити певні обмеження для українців, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу, але це буде лише тоді, коли щепленнями буде охоплено не менше 50% населення, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
- Імовірність захворювання на коронавірус після щеплення існує. Причому більш вразливі люди, які вакцинувалися китайської вакциною CoronaVac, розповіла професор, доктор медичних наук Алла Волоха.
Автор: Анна Багрій