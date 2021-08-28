Коронавірус в Україні 28 серпня: за добу виявлено 2082 нових хворих

Найбільше інфікованих за минулу добу знайшли в Києві/ Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 28 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 082 жителів країни. Зокрема захворіли 108 дітей і 35 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 708 осіб; летальних випадків - 54; одужали 1 205 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (266), Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 282 285 осіб;

одужали - 2 205 707 осіб;

летальних випадків - 53 686;

проведено ПЛР - тестів-11 931 126.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 28 серпня 2021 / t.me/mozofficial

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