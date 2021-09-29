Коронавірус в Україні 29 вересня: виявлено майже 10 тис. хворих, кількість жертв перевищила 200

До лікарень за минулу добу потрапили майже три тисячі українців. Найбільше випадків COVID-19 зафіксували у Харківській та Дніпропетровській областях.
Станом на ранок середи, 29 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 666 жителів країни. Зокрема, захворіли 953 дитини та 204 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2855 осіб; летальних випадків - 217; одужали - 3281. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) і Запорізькій (592) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 411 622 людини;
- одужали - 2 251 352 людини;
- летальних випадків - 56 080;
- проведено ПЛР-тестів - 12 783 263.
Коронавірус в Україні
Більшість нових виявлених випадків коронавірусу в Україні припадає на індійський штам коронавірусу, відомий як Дельта. Швидкість поширення COVID-19 зросла в рази, а кожен інфікований може в середньому заразити 5-8 осіб, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
В Україні ситуація із захворюваністю на коронавірус надалі буде погіршуватися, вона, імовірно, буде важчою, ніж у 2020 році. Таку думку висловив лікар-епідеміолог Андрій Александрін.
Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендуватиме МОЗ дозволити препарат проти коронавірусу Pfizer для вакцинації дітей з 12 років.
У Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини 17 вихованців потрапили до лікарні після того, як у них виявили коронавірус. Стан дітей задовільний.