Коронавірус в Україні 29 вересня: виявлено майже 10 тис. хворих, кількість жертв перевищила 200

В Україні знайшли ще 9666 хворих на коронавірус / ua.depositphotos.com

Станом на ранок середи, 29 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 666 жителів країни. Зокрема, захворіли 953 дитини та 204 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2855 осіб; летальних випадків - 217; одужали - 3281. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) і Запорізькій (592) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 411 622 людини;

одужали - 2 251 352 людини;

летальних випадків - 56 080;

проведено ПЛР-тестів - 12 783 263.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 29 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні

Більшість нових виявлених випадків коронавірусу в Україні припадає на індійський штам коронавірусу, відомий як Дельта. Швидкість поширення COVID-19 зросла в рази, а кожен інфікований може в середньому заразити 5-8 осіб, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

В Україні ситуація із захворюваністю на коронавірус надалі буде погіршуватися, вона, імовірно, буде важчою, ніж у 2020 році. Таку думку висловив лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

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Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендуватиме МОЗ дозволити препарат проти коронавірусу Pfizer для вакцинації дітей з 12 років.

У Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини 17 вихованців потрапили до лікарні після того, як у них виявили коронавірус. Стан дітей задовільний.