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За добу коронавірус виявили у майже 2,7 тис. українців - свіжа статистика

3 вересня 2021, 08:25
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У Києві - найбільше нових хворих на COVID-19 за добу. На другому місці - Одеська область, на третьому - Харківська.

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Коронавірус у Києві виявили ще у 321 жителя міста / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 3 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2693 жителів країни. Зокрема захворіла 171 дитина і 40 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 826 осіб; летальних випадків - 45; одужали 1 112 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 293 541 людина;
  • одужали - 2 210 866 осіб;
  • летальних випадків - 53 922;
  • проведено ПЛР-тестів - 12 055 523.
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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 3 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні та світі - про що раніше писав Главред:

Станом на ранок четверга, 2 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2477 жителів країни. Було госпіталізовано 787 осіб; летальних випадків - 44; одужали 889 осіб.

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький назвав новий специфічний симптом COVID-штаму Дельта.

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Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, кому потрібне щеплення від коронавірусу і кому його краще не робити.

У деяких країнах почали колоти третю дозу вакцин від коронавірусу, але ця практика має експериментальний характер. Необхідність третього уколу препаратом від COVID-19 не підтверджена науковими дослідженнями, розповів доктор медичних наук Віктор Досенко.

Моніторинговий список Всесвітньої організації охорони здоров'я поповнився новим штамом коронавірусу під ім'ям Мю. Цей варіант вперше виявили на території Колумбії.

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