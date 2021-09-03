За добу коронавірус виявили у майже 2,7 тис. українців - свіжа статистика

Коронавірус у Києві виявили ще у 321 жителя міста / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 3 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2693 жителів країни. Зокрема захворіла 171 дитина і 40 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 826 осіб; летальних випадків - 45; одужали 1 112 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 293 541 людина;

одужали - 2 210 866 осіб;

летальних випадків - 53 922;

проведено ПЛР-тестів - 12 055 523.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 3 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні та світі - про що раніше писав Главред:

Станом на ранок четверга, 2 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2477 жителів країни. Було госпіталізовано 787 осіб; летальних випадків - 44; одужали 889 осіб.

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