Коронавірус в Україні 30 серпня: за добу виявлено 749 нових хворих

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
Станом на ранок понеділка, 30 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 749 жителів країни. Зокрема захворіли 55 дітей та 6 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 583 людини; летальних випадків - 18; одужала 291 людина. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 284 940 осіб;
- одужали - 2 206 683 людини;
- летальних випадків - 53 738;
- проведено ПЛР-тестів - 11 958 965.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
Україна серйозно постраждає через поширення коронавірусу, вважає епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк. Найважче хворітимуть люди у віці понад 65 років. Саме в цій віковій групі найменше вакцинованих українців.
МОЗ розірве контракт з індійською компанією Serum Institute India (SII) на поставку антиковідної вакцини.
У МОЗ заговорили про привілеї для вакцинованих жителів "зелених" зон України та розповіли про те, як країна переживе черговий локдаун. Подробиці читайте тут.
Вакцини проти коронавірусу на основі інактивованого вірусу, зокрема і китайський препарат CoronaVac виробництва компанії SinoVac, можуть виявитися найбільш ефективними проти нових штамів, зокрема Дельта-штаму. Таку думку озвучив лікар-анестезіолог однієї з ізраїльських компаній Борис Бриль.