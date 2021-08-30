Коронавірус в Україні 30 серпня: за добу виявлено 749 нових хворих

За минулі 24 години з коронавірусом було госпіталізовано 583 людини / УНІАН

Станом на ранок понеділка, 30 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 749 жителів країни. Зокрема захворіли 55 дітей та 6 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 583 людини; летальних випадків - 18; одужала 291 людина. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 284 940 осіб;

одужали - 2 206 683 людини;

летальних випадків - 53 738;

проведено ПЛР-тестів - 11 958 965.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 30 серпня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Україна серйозно постраждає через поширення коронавірусу, вважає епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк. Найважче хворітимуть люди у віці понад 65 років. Саме в цій віковій групі найменше вакцинованих українців.

МОЗ розірве контракт з індійською компанією Serum Institute India (SII) на поставку антиковідної вакцини.

У МОЗ заговорили про привілеї для вакцинованих жителів "зелених" зон України та розповіли про те, як країна переживе черговий локдаун. Подробиці читайте тут.

Вакцини проти коронавірусу на основі інактивованого вірусу, зокрема і китайський препарат CoronaVac виробництва компанії SinoVac, можуть виявитися найбільш ефективними проти нових штамів, зокрема Дельта-штаму. Таку думку озвучив лікар-анестезіолог однієї з ізраїльських компаній Борис Бриль.