УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Коронавірус в Україні 30 червня: кількість COVID-діагнозів за добу зросла

30 червня 2021, 08:37
Прослухати новину
Зупинити

В Україні виявили ще 633 випадки зараження коронавірусом за минулі 24 години. Найбільше нових хворих у Києві та Донецькій області.

коронавірус, лікарі
За добу захворіли на коронавірус 19 медичних співробітників / Reuters

Станом на ранок середи, 30 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 633 жителів країни. Зокрема, захворіла 31 дитина і 19 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 360 осіб; летальних випадків - 40, одужали - 2 294 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.

false
Коронавірус в Україні-статистика на ранок 29 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 235 096 осіб;
  • одужали - 2 166 668 осіб;
  • летальних випадків - 52 340;
  • проведено ПЛР-тестів - 10 840 333.

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

  • Станом на ранок вівторка, 29 червня, в Україні був зафіксований рекордний мінімум нових діагнозів за добу з початку року. Хворобу виявили у 182 жителів країни.
  • Новий спалах коронавірусу в Україні восени практично неминучий, розповів лікар-анестезіолог однієї з ізраїльських компаній Борис Бриль. Він зазначив, що коронавірус Дельта небезпечніший, ніж попередні версії COVID-19, їм можуть заражатися навіть люди, щеплені однією і двома дозами вакцини.
  • Учені з Массачусетського технологічного інституту і Гарвардського університету розробили і протестували новий спосіб виявлення коронавірусу.
коронавірус новини України коронавірус в Україні коронавірус новини коронавірус карта коронавірус статистика Коронавірус Київ
Зараз ви переглядаєте новину «Коронавірус в Україні 30 червня: кількість COVID-діагнозів за добу зросла». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"Моральне жлобство і брехня": Mamarika посварилася з чоловіком перед пологами"Моральне жлобство і брехня": Mamarika посварилася з чоловіком перед пологами Спадковість або спосіб життя: вчені назвали головний секрет довголіттяСпадковість або спосіб життя: вчені назвали головний секрет довголіття Олена Кравець зламала ногу і розповіла, що з нею сталосяОлена Кравець зламала ногу і розповіла, що з нею сталося Гороскоп на 28 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: "переворотна" новина та новий постГороскоп на 28 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: "переворотна" новина та новий пост Знайшли на узбіччі дороги: у Полтавській області 16-річна дівчинка померла після зґвалтуванняЗнайшли на узбіччі дороги: у Полтавській області 16-річна дівчинка померла після зґвалтування

Останні новини

23:53

Названо три продукти, які потрібно їсти холодними для поліпшення роботи кишечника

23:31

Чи може аналіз крові діагностувати рак: лікарі дали відповідь Відео

23:21

Зінченко після гри зі Швецією довів вагітну дружину до сліз Відео

23:20

Вчені розповіли, яка найпростіша звичка зробить вас щасливішими Відео

22:56

В Україні почнуть комбінувати щеплення двома вакцинами від COVID-19 Відео

Реклама
22:48

З'ясувалося, яка комбінація вакцин "рятує" від дельта-штаму COVID-19 Відео

22:21

Що не можна давати в борг: 6 звичних, але небезпечних речей Відео

22:03

Українці стрімко втрачають свої заощадження: на що витрачають гроші

22:03

Гіпертонія: цей гарячий напій значно знижує високий тиск Відео

21:54

Ще одна популярна країна Європи відкрила кордони для українців: нові правила в'їзду Відео

21:18

У Києві назавжди зникли кондуктори: як тепер сплатити за проїзд

21:16

Чому не слід наносити SPF руками: лікарі дали відповідь Відео

21:09

Поскупилися на путівки: на Київщині замість дітей-пільговиків на море поїхали діти чиновників Відео

21:08

Названо 10 звичок нещасливих людей, які точно є у вас Відео

20:39

Євро-2020: Малиновський назвав перевагу збірної України над Англією

20:35

Ціни на парковку в столиці злетіли втричі Відео

20:25

Геймерам віддають безплатно незвичайну головоломку від лауреата премії BAFTA Відео

20:17

Пенсія в Україні зросла не для всіх: що чекає українських пенсіонерів Відео

20:14

"За видання не платила": Мендель написала книгу про роботу з Зеленським Відео

20:14

Щасливі і доленосні події: що обіцяє Рибам гороскоп на липень-2021

Реклама
19:51

Живцем і через суд: полтавчака "поховала" свого чоловіка Відео

19:49

Розсекретили сюжет і початок зйомок серіалу Чужий за мотивами всесвіту фільмів

19:33

У Києві злетять ціни на таксі: з'явилися нові тарифи Uber Відео

19:24

У ВООЗ налякали небезпечним наслідком проведення Євро-2020 Відео

18:59

"Мене важко звинуватити в тому, що я десь там за олігархів...": Тимошенко розсмішила Раду зізнанням Відео

18:58

Для Путіна сепаратисти - це ми, а Україна - бунтівна провінція Погляд

18:54

В Android з'явилися ковід-паспорти: як вони працюють Відео

18:38

"Провокативна гра м'язами": у Путіна різко висловилися щодо навчань Sea Breeze Відео

18:37

Гороскоп на липень для Водолія: чому представникам знака потрібно написати заповіт цього місяця

18:30

Майбутнє вже не за горами: перший у світі літаючий автомобіль зняли на відео Відео

18:26

Покарають арештом: Путін заборонив порівнювати СРСР з нацистською Німеччиною

18:25

"Самая кончєнная страна": блогер різко обізвала Україну і поплатилася Відео

17:56

"Питання гідності": скандал у збірній Україні набирає обертів Відео

17:26

"Англія, Україна розіб'є тебе": Усик підтримав команду Шевченка напередодні важливого матчу Відео

17:21

Atlas Weekend Friends Edition: список виконавців у безкоштовні дні та як зареєструватися

17:20

Лікар розповіла, скільки кроків потрібно робити в день для здоров'я Відео

17:11

Здебільшого Карпати і дача: половина українців планує виїхати з дому в літню відпустку-2021 Відео

16:30

До України мчить небезпечна погода і рідкісна аномалія Відео

16:24

Спалахи та хаос: опубліковано липневий місячний календар 2021

16:20

"Дала йому в табло": активістка розповіла, за що побила "слугу народу" Потураєва Відео

Реклама
16:18

Нафтогаз не опублікував ціну на газ на липень для клієнтів ПОН

16:16

Користь овочів, фруктів та ягід за кольорами: від чого можуть захистити

16:08

Вийшов трейлер мюзиклу Попелюшка з темношкірим феєю-геєм Відео

15:56

Чим замінити шоколад: три рецепта корисних солодощів Відео

15:52

У київському маркеті показував дітям свої "принади": у Мережу виклали фото "небезпечного чоловіка"

15:46

Від окупованого Сєдово до Єгипту: у Google розповіли, де відпочивають українці Відео

15:39

"Протистояти агресії РФ": МЗС назвало головне питання переговорів Байдена-Зеленського Відео

15:31

Експерти попередили про новий спалах коронавірусу в Україні та назвали терміни Відео

15:17

Гороскоп на липень для Козерога: за кого доведеться хвилюватися, і через що виявиться на гачку

15:13

Чиновник ЄБРР Марк Магалецький брав участь у корупційній схемі на дорожньому будівництві – ЗМІ Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти