Коронавірус в Україні 30 червня: кількість COVID-діагнозів за добу зросла

В Україні виявили ще 633 випадки зараження коронавірусом за минулі 24 години. Найбільше нових хворих у Києві та Донецькій області.
Станом на ранок середи, 30 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 633 жителів країни. Зокрема, захворіла 31 дитина і 19 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 360 осіб; летальних випадків - 40, одужали - 2 294 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 235 096 осіб;
- одужали - 2 166 668 осіб;
- летальних випадків - 52 340;
- проведено ПЛР-тестів - 10 840 333.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- Станом на ранок вівторка, 29 червня, в Україні був зафіксований рекордний мінімум нових діагнозів за добу з початку року. Хворобу виявили у 182 жителів країни.
- Новий спалах коронавірусу в Україні восени практично неминучий, розповів лікар-анестезіолог однієї з ізраїльських компаній Борис Бриль. Він зазначив, що коронавірус Дельта небезпечніший, ніж попередні версії COVID-19, їм можуть заражатися навіть люди, щеплені однією і двома дозами вакцини.
- Учені з Массачусетського технологічного інституту і Гарвардського університету розробили і протестували новий спосіб виявлення коронавірусу.
Автор: Анна Багрій