Коронавірус в Україні 31 серпня: за добу 1356 осіб отримали позитивний тест на COVID-19

Коронавірусом у Києві заразилися ще 204 жителяміста / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 31 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 356 жителів країни. Зокрема захворіли 75 дітей та 31 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 470 осіб; летальних випадків - 51; одужали 1 257 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 286 296 осіб;

одужали - 2 207 940 осіб;

летальних випадків - 53 789;

проведено ПЛР-тестів - 11 980 323.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 31 серпня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Україна серйозно постраждає через поширення коронавірусу, вважає епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк. Найважче хворітимуть люди у віці понад 65 років. Саме в цій віковій групі найменше вакцинованих українців.

МОЗ розірве контракт з індійською компанією Serum Institute India (SII) на поставку антиковідної вакцини.

У МОЗ заговорили про привілеї для вакцинованих жителів "зелених" зон України і розповіли про те, як країна переживе черговий локдаун. Подробиці читайте тут.

Вакцини проти коронавірусу на основі інактивованого вірусу, зокрема і китайський препарат CoronaVac виробництва компанії SinoVac, можуть виявитися найефективнішими проти нових штамів, зокрема Дельта-штаму. Таку думку озвучив лікар-анестезіолог однієї з ізраїльських компаній Борис Бриль.