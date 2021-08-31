Коронавірус в Україні 31 серпня: за добу 1356 осіб отримали позитивний тест на COVID-19

Найбільше підтверджених випадків covid-19 зареєстрували в Києві, Харківській, Одеській та Луганській областях.
Станом на ранок вівторка, 31 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 356 жителів країни. Зокрема захворіли 75 дітей та 31 медпрацівник.
За минулі 24 години було госпіталізовано 470 осіб; летальних випадків - 51; одужали 1 257 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 286 296 осіб;
- одужали - 2 207 940 осіб;
- летальних випадків - 53 789;
- проведено ПЛР-тестів - 11 980 323.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
Україна серйозно постраждає через поширення коронавірусу, вважає епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк. Найважче хворітимуть люди у віці понад 65 років. Саме в цій віковій групі найменше вакцинованих українців.
МОЗ розірве контракт з індійською компанією Serum Institute India (SII) на поставку антиковідної вакцини.
У МОЗ заговорили про привілеї для вакцинованих жителів "зелених" зон України і розповіли про те, як країна переживе черговий локдаун. Подробиці читайте тут.
Вакцини проти коронавірусу на основі інактивованого вірусу, зокрема і китайський препарат CoronaVac виробництва компанії SinoVac, можуть виявитися найефективнішими проти нових штамів, зокрема Дельта-штаму. Таку думку озвучив лікар-анестезіолог однієї з ізраїльських компаній Борис Бриль.