Коронавірус в Україні 6 вересня: кількість жертв перетнула нову "червону" лінію

Коронавірус у Києві підхопили ще близько сотні людей / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 6 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 773 жителів країни. Зокрема захворіли 62 дитини і 8 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 635 осіб; летальних випадків - 18; одужали 457 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61) та Львівській (56), областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 298 307 осіб;

одужали - 2 213 177 осіб;

летальних випадків - 54 001;

проведено ПЛР-тестів - 12 108 589.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 6 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Коронавірус в Україні останнім часом прискорився, тому в країні спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. У чотирьох регіонах показник захворюваності вже не відповідає "зеленій" зоні.

Через зростання захворюваності на COVID-19 в країні можуть посилити карантин, заявив лікар-епідеміолог, директор Інституту вакцинології та імунобіопрепаратів Сергій Кравченко.

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ЗМІ повідомили, що в Кабміні визначили остаточні дати запровадження локдауну в столиці - його хочуть оголосити вже з 15 вересня, а не в листопаді, як передбачалося раніше.

Пізніше влада Києва спростувала інформацію про запровадження локдауну в Києві з 15 вересня. Як зазначають чиновники, посилення карантину можливе лише в тому випадку, якщо місто увійде в "жовту" або "червону" зону карантину.

Американська благодійна організація Direct Relief надіслала Україні гуманітарний вантаж інноваційних ліків від коронавірусу. Загальна вартість вантажу у вигляді 60 тисяч флаконів лікарських препаратів досягає 20 мільйонів доларів. Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab і Etesevimab, що використовуються проти COVID-19.

Американські вчені виявили, що органи людей, які перехворіли на коронавірусну інфекцію та вижили, можуть швидко "постаріти".