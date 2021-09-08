Коронавірус в Україні 8 вересня: за добу - майже 3 тис. нових хворих

Коронавірус у Києві виявили у 348 жителів міста / Reuters

Станом на ранок середи, 8 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 772 жителів країни. Зокрема захворіли 254 дитини і 46 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 017 осіб; летальних випадків - 60; одужали 1 411 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 303 276 людини;

одужали - 2 216 017 осіб;

летальних випадків - 54 114;

проведено ПЛР-тестів - 12 160 175.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 8 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні та світі

На території Волинського регіону індійський штам коронавірусу Дельта виявили у 47 осіб. При цьому наймолодшому інфікованому всього лише 17 днів.

З 13 вересня вся Україна може переміститися із "зеленої" в "жовту" зону карантину. Не виключено, що в областях, в яких фіксуються найгірші показники з коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше. Як заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, зараз найнебезпечніша ситуація з поширенням коронавірусу в трьох областях. Зокрема, це Чернівецька, Львівська та Вінницька області - тут можуть посилити карантин до "помаранчевого" або "червоного" рівня.

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Раніше головний санітарний лікар України заявив, що в переважній кількості областей погіршується ситуація із захворюваністю на коронавірус. Найближчим часом Україна вийде із "зеленої" зони карантину і перейде в "жовту". "Червоні зони" карантину з'являться в Україні не раніше листопада.

Глава Київського управління Держпродспоживслужби Олег Рубан заявив, що на сьогоднішній день передумов для запровадження локдауну в столиці немає.

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський оцінив можливість посилення карантину в Україні. За його словами, запровадження тотального локдауну поки не планується.

Всесвітня організація охорони здоров'я зробила невтішну заяву про рівень захворюваності на коронавірус. В організації акцентували, що світ перейшов на плато і воно на досить високому рівні.