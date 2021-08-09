Коронавірус в Україні 9 серпня: за добу виявили сотні нових хворих

Найбільше підтверджених діагнозів COVID-19 зареєстрували в Києві, Одеській, Тернопільській, Вінницькій та Чернівецькій областях.
Станом на ранок понеділка, 9 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 300 жителів країни. Зокрема захворіли 20 дітей і два медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 400 осіб; летальних випадків - 5; одужала 281 особа. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 259 451 осіб;
- одужали - 2 191 202 людини;
- летальних випадків - 53 100;
- проведено ПЛР-тестів - 11 537 474.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- Зафіксовано негативну статистику щодо поширення індійського штаму коронавірусу Дельта у Львівській області. У регіоні в неділю, 8 серпня, підтвердили сім нових випадків зараження даним варіантом інфекції.
- У Тернопільській області вже зафіксовано 52 випадки зараження індійським штамом коронавірусу Дельта. Серед хворих цим варіантом інфекції є одинадцятирічна дитина. Крім цього, в регіоні вже зафіксували першу смерть, спровоковану Дельта-штамом.
- Україна до кінця 2021 отримає ще 17 мільйонів доз вакцини від COVID-19 Pfizer / BioNTech, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. При цьому, за його словами, чекати цієї поставки не варто, а потрібно вакцинуватися тим, що є.
- Останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин-Pfizer і Moderna. Вони-кращої якості, заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко.
Автор: Анна Багрій