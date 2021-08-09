Коронавірус в Україні 9 серпня: за добу виявили сотні нових хворих

За минулу добу COVID-19 побороли майже 300 українців / УНІАН

Станом на ранок понеділка, 9 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 300 жителів країни. Зокрема захворіли 20 дітей і два медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 400 осіб; летальних випадків - 5; одужала 281 особа. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 259 451 осіб;

одужали - 2 191 202 людини;

летальних випадків - 53 100;

проведено ПЛР-тестів - 11 537 474.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 9 серпня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред: