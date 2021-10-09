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Коронавірус в Україні 9 жовтня: за добу виявили 15,9 тис. хворих на COVID-19

9 жовтня 2021, 08:23
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У МОЗ відзвітували про 15908 нових випадків коронавірусу. Це менше, ніж добою раніше. Найбільше заражень зафіксували на Одещині та Дніпропетровщині.

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Коронавірус в Україні трохи знизив темп / Reuters

Станом на ранок суботи, 9 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 15 908 жителів країни. Зокрема, захворіли 1447 дітей та 298 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 571 осіб; летальних випадків - 250; одужали - 5 364 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 529 913 осіб;
  • одужали - 2 287 846 осіб;
  • летальних випадків - 58 331;
  • проведено ПЛР-тестів - 13 217 913.
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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 9 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

Детальніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 - за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5

Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 863 випадки;
  • Вінницька область - 243 випадки;
  • Волинська область - 328 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1291 випадок;
  • Донецька область - 1080 випадків;
  • Житомирська область - 622 випадки;
  • Закарпатська область - 195 випадків;
  • Запорізька область - 773 випадки;
  • Івано-Франківська область - 334 випадки;
  • Київська область - 676 випадків;
  • Кіровоградська область - 107 випадків;
  • Луганська область - 480 випадків;
  • Львівська область - 1177 випадків;
  • Миколаївська область - 333 випадки;
  • Одеська область - 1310 випадків;
  • Полтавська область - 376 випадків;
  • Рівненська область - 492 випадки;
  • Сумська область - 702 випадки;
  • Тернопільська область - 444 випадки;
  • Харківська область - 974 випадки;
  • Херсонська область - 709 випадків;
  • Хмельницька область - 646 випадків;
  • Черкаська область - 553 випадки;
  • Чернівецька область - 688 випадків;
  • Чернігівська область - 512 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Коронавірус в Києві

Станом на 9 жовтня в столиці зафіксовано 863 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 142 випадки більше, ніж 8 жовтня (721 випадок коронавірусу).

Всього в столиці підтверджено 239 723 випадки COVID-19. З початку епідемії в Києві видужали 222 425 осіб (186 за добу); померли 5 516 осіб (13 за добу).

У Київській області зафіксовано 137 688 випадків COVID-19 (676 нових випадків за добу). З початку епідемії в області видужали 128 433 особи (252 за добу); померли 2 945 осіб (10 за добу).

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п'ятниці, 8 жовтня, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 362 жителів країни. Було госпіталізовано 3 526 осіб; летальних випадків - 241; одужали - 4 720 осіб.

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію щодо епідемічних показникив з коронавірусу в регіонах України. Станом на 8 жовтня, в Україні в цілому було перевищено рівень захворюваності. Найвищий рівень захворюваності в Луганській та Чернівецькій області.

Влада Києва поки не розглядає питання запровадження локдауну, однак, ситуація з коронавірусом у столиці погіршується. Місто продовжує підготовку до введення спецпропусків на транспорт, повідомили в пресслужбі офіційного порталу Києва.

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