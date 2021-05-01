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Коронавірус в Україні: перед 1 травня виявили 8,5 тис. нових хворих, помер 351 пацієнт

1 травня 2021, 08:21
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Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві, а також у Дніпропетровській та Харківській областях.

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З коронавірусом госпіталізували понад три тисячі осіб за добу / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 1 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 549 жителів країни. Зокрема захворіли 374 дитини і 145 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 3 051людину; летальних випадків - 351, одужали 14 956 людей. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов у Facebook.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (671), Дніпропетровській (745), Харківській (730), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 1 травня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 078 086 осіб;
  • одужали - 1 670 481 людина;
  • летальних випадків - 44 436;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 456 234.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 1 травня

За останню добу в Києві виявили 671 випадок зараження коронавірусом, померли 35 осіб, одужали - 457.

Всього в Києві захворіли 196 169 осіб, померли - 4 526, вилікувалися - 124 434.

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Коронавірус у Києві - статистика 1 травня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

49 985 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 30 квітня 2021 року в Україні.

752 295 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 752 293 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 260 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 671 випадок / 6911 щеплень;
  • Вінницька область - 196 випадків / 2369 щеплень;
  • Волинська область - 185 випадків / 447 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 745 випадків / 3504 щеплення;
  • Донецька область - 570 випадків / 3015 щеплень;
  • Житомирська область - 218 випадків / 1287 щеплень;
  • Закарпатська - 129 випадків / 548 щеплень;
  • Запорізька область - 405 випадків / 1612 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 131 випадок / 219 щеплень;
  • Київська область - 433 випадки / 3735 щеплень;
  • Кіровоградська область - 173 випадки / 1434 щеплення;
  • Луганська область - 157 випадків / 531 щеплення;
  • Львівська область - 448 випадків / 1273 щеплення;
  • Миколаївська область - 245 випадків / 2176 щеплень;
  • Одеська область - 454 випадки / 1660 щеплень;
  • Полтавська область - 385 випадків / 2980 щеплень;
  • Рівненська область - 291 випадок / 1158 щеплень;
  • Сумська область - 188 випадків / 1912 щеплень;
  • Тернопільська область - 200 випадків / 1013 щеплень;
  • Харківська область - 730 випадків / 4938 щеплень;
  • Херсонська область - 187 випадків / 1341 щеплення;
  • Хмельницька область - 446 випадків / 1084 щеплення;
  • Черкаська область - 537 випадків / 2807 щеплень;
  • Чернівецька область - 98 випадків / 620 щеплень;
  • Чернігівська область - 327 випадків / 1411 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • У суботу, 1 травня, в Києві послабили жорсткі карантинні обмеження. Громадський транспорт у місті працює без спецпропусків. Також у столиці дозволили роботу закладів харчування, кінотеатрів та ринків.
  • Станом на 30 квітня у восьми регіонах України перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. При цьому ще в двох областях ситуація нормалізувалася.
  • Рішенням Кабінету міністрів з 00:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території не менше семи днів упродовж останніх 14 днів, заборонено перетинати кордон з Україною.

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