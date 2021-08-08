УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Коронавірус в Україні здав назад: число нових заразилися знову впало

8 серпня 2021, 08:22

Після невеликого стрибка захворюваності 6 серпня, коронавірус COVID-19 в Україні дещо здав свої позиції вже через день, 7 серпня нинішнього року.

коронавірус
Коронавірус в Україні здав назад: число нових заразилися знову впало / Reuters

За 7 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 45, медпрацівників - 11). Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці МОЗ.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано - 561 особу;
  • летальних випадків - 10;
  • одужало - 235 людей;

За минулу добу протестовано: методом ПЛР-18 276 людини, методом ІФА - 2 923 осіб, експрес-тестами – 11 890 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло 2 259 151 особа; одужали - 2 190 921 особа; смертельних випадків - 53 095; проведено ПЛР-тестувань - 11 528 091.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Херсонській (101), Дніпропетровській (72), м.Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.

false

Нагадаємо, раніше, 6 серпня 2021 року в Україні було зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 72, медпрацівників - 13).

МОЗ коронавірус в Україні COVID-19
Зараз ви переглядаєте новину «Коронавірус в Україні здав назад: число нових заразилися знову впало». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"Цю неосвічену тварюку - на лаву підсудних": відомий російський продюсер образив Зеленського"Цю неосвічену тварюку - на лаву підсудних": відомий російський продюсер образив Зеленського Прикмети на 7 серпня: що не можна робити в день святої АнниПрикмети на 7 серпня: що не можна робити в день святої Анни Газпром за крок від добудови СП-2 і обрубав транзит газу до ЄС: експерт заявив про небезпечну груГазпром за крок від добудови СП-2 і обрубав транзит газу до ЄС: експерт заявив про небезпечну гру Місячний календар стрижок на серпень 2021: сприятливі дніМісячний календар стрижок на серпень 2021: сприятливі дні Тарантіно заінтригував своїм варіантом фільму про Рембо і назвав його акторський складТарантіно заінтригував своїм варіантом фільму про Рембо і назвав його акторський склад

Останні новини

15:19

"Нафтогаз" ввів нові тарифи на газ для населення: скільки платитимуть українці

14:50

Світлана Лобода без ліфчика посвітила апетитними грудьми у відпустці

14:43

Названо звички, які провокують деменцію

14:34

У Польщі чоловік помер після затримання копами: люди протестують

14:29

Транзит газу до ЄС і Північний потік-2: Меркель 22 серпня приїде в Україну на зустріч із Зеленським Відео

Реклама
14:26

Експерт: внутрішні перельоти по 300 грн - наочний ефект "Великого будівництва"

14:17

Батько Брітні Спірс погрожує знову оправити дочку в психлікарню

14:02

У моду на осінь 2021 повертається фарбування в стилі 90-х та гарний мідний колір волосся Фото

14:01

"Я і через це переступлю – за мною не заіржавіє": Лукашенко пообіцяв визнати Крим територією РФ Відео

13:52

Як яблуко: найменша у світі дитина поїхала додому, після 13 місяців у лікарні

13:52

Епоха вимирання: в ООН спрогнозували, що населення України скоротиться вполовину

13:32

Гороскоп на сьогодні 9 серпня для всіх знаків Зодіаку: підказки інтуїції або непередбачені витрати Відео

13:32

МакЅим переводять у звичайну палату

13:16

У Києві п'яна парочка влаштувала секс у парку серед білого дня

13:04

Україну накриє атмосферний фронт: де і коли погіршиться погода Відео

12:57

Трисс Мерігольд з Відьмака в одному плащі засвітила стегна у провокаційній позі

12:44

Масово помирає риба: у Житомирі тонни нечистот хлинули в річку Тетерів Відео

12:28

"Морський бій" між атеїстами та вірянами: в Одесі туристи влаштували бійку прямо в морі Відео

12:21

Місячний гороскоп на тиждень 9-15 серпня: заздрість, складнощі у відносинах або тривога Відео

12:15

Вакцинація від коронавірусу знижує ризик госпіталізації в 15 разів - МОЗ Відео

Реклама
12:04

Старші класи скасують, а сільські школи закриють: педагоги злякалися шкільної реформи

11:58

Військова допомога від США: у МЗС розкрили, яку суму хоче отримати Україна Відео

11:44

Війська Росії біля кордонів України: у Шойгу оголосили про масштабні військові навчання Відео

11:27

Любовний гороскоп на тиждень 9-15 серпня: пристрасний роман, зради або знайомство з іноземцем Відео

11:16

Олімпійський провал України та ганьба в Токіо Погляд

11:08

Віра Кекелія без ліфчика здивувала красою в жіночному образі

10:59

У Львові біля входу в кав'ярні постелили прапор "ДНР"

10:42

Напився і валізою прикинувся: у Шереметьєво чоловік намагався здатися в багаж і застряг у сканері Відео

10:34

"Від'*біться від спортсменів": за Магучих після обіймів з росіянкою заступився каратист Горуна

10:29

Помічник Ротару розповів правду про силіконову маску співачки

10:20

Мати була напідпитку: відомі подробиці трагічної загибелі дитини в аквапарку Дніпра

10:05

Місячний календар стрижок на тиждень 9-15 серпня: найкращий день для нової зачіски

10:03

Зорепад Персеїди-2021: коли пік і як загадувати бажання

09:51

Угорщина відкрилася для українців: як заїхати в країну Євросоюзу

09:46

Газпром за крок від добудови СП-2: у Росії відкинули угоду США і ФРН і розповіли про фініш проекту Відео

09:33

Фінансовий гороскоп на тиждень 9-15 серпня: обман, вдалі обставини або несподіванний сюрприз Відео

09:26

У Тернополі шахраї "кинули" на 1,5 млн близько 200 українців, які шукали роботу за кордоном Відео

09:03

Де промочить грозами, а де висушить спекою: погода в Україні 9 серпня

09:00

Нерентабельний проєкт і проблеми з фінансами: чому мешканцям хрущовок доведеться ризикнути

08:22

Мати не встежила за дитиною: у Дніпрі в аквапарку потонув маленький хлопчик

Реклама
08:21

Коронавірус в Україні 9 серпня: за добу виявили сотні нових хворих Відео

07:54

Лікар назвав найкращу вакцину від Дельта-штаму коронавірусу

07:45

Бізнес став віддавати перевагу "золотому матрацу" Погляд

07:14

"Голі спите або переодягаєтеся?": у поїзді Укрзалізниці чоловік чіплявся до дівчат і розпускав руки Відео

07:04

Астролог пояснив, чому Зеленському не можна зустрічатися з Байденом 30 серпня

06:33

Припинення війни на Донбасі: Кулеба заявив, що участь США в нормандському форматі - не єдиний варіант Відео

06:30

Ручна накопичувальна система: чим вона загрожує українцям Погляд

05:28

Корвети не врятують: експерт пояснив помилку в переозброєнні ВМС України

05:02

Як змусити себе схуднути, якщо немає мотивації: експерти поспішають на допомогу

04:45

"Я оселився": Дмитрий Комаров купив ділянку в Карпатах

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти