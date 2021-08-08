Коронавірус в Україні здав назад: число нових заразилися знову впало

Після невеликого стрибка захворюваності 6 серпня, коронавірус COVID-19 в Україні дещо здав свої позиції вже через день, 7 серпня нинішнього року.
За 7 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 45, медпрацівників - 11). Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано - 561 особу;
- летальних випадків - 10;
- одужало - 235 людей;
За минулу добу протестовано: методом ПЛР-18 276 людини, методом ІФА - 2 923 осіб, експрес-тестами – 11 890 осіб.
За весь час пандемії в Україні: захворіло 2 259 151 особа; одужали - 2 190 921 особа; смертельних випадків - 53 095; проведено ПЛР-тестувань - 11 528 091.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Херсонській (101), Дніпропетровській (72), м.Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.
Нагадаємо, раніше, 6 серпня 2021 року в Україні було зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 72, медпрацівників - 13).