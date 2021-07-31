Коронавірус в Україні зміцнює позиції: за добу виявлено понад 900 хворих

Коронавірус в Україні зміцнює позиції: за добу виявлено ще 916 хворих / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 916 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 486 людей.

Як повідомили у МОЗ, за добу 30 липня в Україні померли 15 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. Водночас видужали 510 осіб.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 252 785 осіб;

одужало - 2 186 863 осіб;

летальних випадків - 52 945.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.

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Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

Провідний інфекціоніст МОЗ, заслужений лікар Ольга Голубовська заявила, що через новий штам "Дельта" епідемія може накрити Україну за ніч.

Вже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу "Дельта". Кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін.

Детальніше про нову хвилю коронавірусу через штам Дельта можете дізнатися з сюжету ТСН:

22 липня в Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта. Цей вид COVID-19 виявили за допомогою первинного тестування.

Антитіла до коронавірусу є щонайменше у 40% українців. Про це в п'ятницю, 30 липня, з посиланням на дані дослідження повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ.