Коронавірус в Україні зміцнює позиції: за добу виявлено понад 900 хворих

Усього за час пандемії жертвами коронавірусу стало майже 53 тисячі жителів України.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 916 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 486 людей.
Як повідомили у МОЗ, за добу 30 липня в Україні померли 15 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. Водночас видужали 510 осіб.
За весь час пандемії в країні:
- захворіло - 2 252 785 осіб;
- одужало - 2 186 863 осіб;
- летальних випадків - 52 945.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
Провідний інфекціоніст МОЗ, заслужений лікар Ольга Голубовська заявила, що через новий штам "Дельта" епідемія може накрити Україну за ніч.
Вже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу "Дельта". Кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін.
Детальніше про нову хвилю коронавірусу через штам Дельта можете дізнатися з сюжету ТСН:
22 липня в Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта. Цей вид COVID-19 виявили за допомогою первинного тестування.
Антитіла до коронавірусу є щонайменше у 40% українців. Про це в п'ятницю, 30 липня, з посиланням на дані дослідження повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ.