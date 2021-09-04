Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2614 осіб, сотні госпіталізацій

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2614 осіб / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2614 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 824 людини.

Як повідомили в МОЗ, за добу 3 вересня в Україні померло 44 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. Водночас одужало 1447 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.

За весь час пандемії в країні:

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захворіло - 2 296 155 осіб;

одужало - 2 212 313 осіб;

летальних випадків - 53 966;

проведено ПЛР-тестів - 12 081 160.

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

Коронавірус в Україні за добу 2 вересня виявили у 2693 жителів країни. У тому числі захворіла 171 дитина і 40 медпрацівників. Було госпіталізовано 826 осіб; летальних випадків - 45; одужало 1112 осіб.

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