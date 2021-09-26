Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 4647 осіб, багато госпіталізацій

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 4647 осіб / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 4647 осіб. З них дітей - 448, медпрацівників - 57. Водночас до лікарень госпіталізовано 2325 осіб.

Як повідомили в МОЗ, за добу 25 вересня в Україні померли 69 осіб. Водночас одужало 983 людини.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 392 397 осіб;

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одужало - 2 244 192 людини;

летальних випадків - 55 626.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.

Зазначимо, за добу 24 вересня коронавірус виявили у 8 267 жителів країни. У тому числі захворіли 715 дітей та 157 медпрацівників.

Нагадаємо, з четверга, 23 вересня, вся Україна офіційно перейшла до "жовтої" зони адаптивного карантину. У країні почали діяти привілеї для вакцинованих громадян.

Рішення про посилення карантинних обмежень до "жовтого" рівня Держкомісія з питань ТЕБ і НС ухвалила 21 вересня. Водночас глава Кабміну Денис Шмигаль попередив українців, що темпи поширення коронавірусу свідчать, що найближчим часом деякі регіони можуть перейти до "червоної" зони.

Також в Україні запроваджують обов'язкову вакцинацію проти коронавірусної хвороби. Зокрема, для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію певних категорій професій набуде чинності відповідно до чинного законодавства.