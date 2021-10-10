Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у понад 11 тисяч осіб, багато госпіталізацій

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 11 344 осіб, з них дітей – 1 149, медпрацівників – 122. Водночас до лікарень госпіталізовано 3712 осіб.
Як повідомили в МОЗ, за добу 9 жовтня в Україні померли 162 людини, 2581 особа поборола хворобу.
За весь час пандемії в країні:
захворіло - 2 541 257 осіб;
одужало - 2 290 427 осіб;
летальних випадків - 58 493.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ – 320 випадків;
- Вінницька область – 202 випадки;
- Волинська область – 197 випадків;
- Дніпропетровська область – 838 випадків;
- Донецька область – 819 випадків;
- Житомирська область – 607 випадків;
- Закарпатська область – 52 випадки;
- Запорізька область – 836 випадків;
- Івано-Франківська область – 220 випадків;
- Київська область – 237 випадків;
- Кіровоградська область – 105 випадків;
- Луганська область – 167 випадків;
- Львівська область – 468 випадків;
- Миколаївська область – 339 випадків;
- Одеська область – 1 010 випадків;
- Полтавська область – 174 випадки;
- Рівненська область – 158 випадків;
- Сумська область – 452 випадки;
- Тернопільська область – 406 випадків;
- Харківська область – 1 783 випадки;
- Херсонська область – 567 випадків;
- Хмельницька область – 526 випадків;
- Черкаська область – 169 випадків;
- Чернівецька область – 525 випадків;
- Чернігівська область – 167 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні
За добу 8 жовтня коронавірус в Україні виявлено у 15 908 жителів країни. У тому числі захворіло 1447 дітей і 298 медпрацівників. За минулі 24 години були госпіталізовані 3 571 людина; летальних випадків - 250; одужали - 5 364 людини.
9 жовтня Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники щодо коронавірусу в регіонах України. Так, у "помаранчеву" зону потрапили: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.