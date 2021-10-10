Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у понад 11 тисяч осіб, багато госпіталізацій

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у понад 11 тисяч осіб / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 11 344 осіб, з них дітей – 1 149, медпрацівників – 122. Водночас до лікарень госпіталізовано 3712 осіб.

Як повідомили в МОЗ, за добу 9 жовтня в Україні померли 162 людини, 2581 особа поборола хворобу.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 541 257 осіб;

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одужало - 2 290 427 осіб;

летальних випадків - 58 493.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ – 320 випадків;

Вінницька область – 202 випадки;

Волинська область – 197 випадків;

Дніпропетровська область – 838 випадків;

Донецька область – 819 випадків;

Житомирська область – 607 випадків;

Закарпатська область – 52 випадки;

Запорізька область – 836 випадків;

Івано-Франківська область – 220 випадків;

Київська область – 237 випадків;

Кіровоградська область – 105 випадків;

Луганська область – 167 випадків;

Львівська область – 468 випадків;

Миколаївська область – 339 випадків;

Одеська область – 1 010 випадків;

Полтавська область – 174 випадки;

Рівненська область – 158 випадків;

Сумська область – 452 випадки;

Тернопільська область – 406 випадків;

Харківська область – 1 783 випадки;

Херсонська область – 567 випадків;

Хмельницька область – 526 випадків;

Черкаська область – 169 випадків;

Чернівецька область – 525 випадків;

Чернігівська область – 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

За добу 8 жовтня коронавірус в Україні виявлено у 15 908 жителів країни. У тому числі захворіло 1447 дітей і 298 медпрацівників. За минулі 24 години були госпіталізовані 3 571 людина; летальних випадків - 250; одужали - 5 364 людини.

9 жовтня Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники щодо коронавірусу в регіонах України. Так, у "помаранчеву" зону потрапили: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.