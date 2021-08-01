Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у майже 500 осіб, госпіталізацій - стільки ж / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 484 осіб. Водночас до лікарні госпіталізовано 473 людини.

Як повідомили у МОЗ, за добу 31 липня в Україні померло 6 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. Водночас видужала 131 особа.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 253 269 осіб;

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одужало - 2 186 994 осіб;

летальних випадків - 52 951.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

Провідна інфекціоністка МОЗ, заслужена лікарка Ольга Голубовська заявила, що через новий штам "Дельта" епідемія може накрити Україну за ніч.

Уже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу "Дельта". Кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін.

Детальніше про нову хвилю коронавірусу через штам Дельта можете дізнатися з сюжету ТСН:

Антитіла до коронавірусу є, щонайменше, у 40% українців. Про це у п'ятницю, 30 липня, з посиланням на дані дослідження повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ.