Коронавірус забрав життя відомого українського актора

Помер Микола Завгородній/фото Завгородній / Facebook

У четвер, 3 липня, в Одесі від наслідків коронавірусу помер народний артист України, соліст Одеського академічного театру музичної комедії Микола Завгородній, повідомила адміністрація театру кореспонденту УНІАН.

"У колективу Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного велике горе - сьогодні, 3 червня, перестало битися серце улюбленця глядачів, кавалера ордена "За заслуги", народного артиста України Миколи Завгороднього. Більше 2 місяців він мужньо боровся з хворобою, наслідками ковіду. Ми так всі сподівалися на його одужання, ми разом так цього хотіли..." ,- сказано в повідомленні.

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Зазначається, що Завгородній працював у театрі понад 40 років. Його називають колоритним, талановитим актором, що володів почуттям гумору, умінням створити позитивний настрій і приємну атмосферу, приготувати смачну страву для великої компанії. Багато років Завгородній захищав інтереси колективу театру як голова профспілкового комітету.

"Дорогий дядько Коля, як ми будемо без ваших синіх, як море очей, посмішки, голосу? Немає слів, щоб передати цей жахливий біль", - зазначають у театрі.