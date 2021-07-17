Корупція в Борисполі: співробітників аеропорту звинуватили в торгівлі ПЛР-тестами

Співробітників аеропорту Бориспіль звинуватили в корупції / УНІАН

Пасажири в аеропорту Бориспіль розповіли про корупційну схему співробітників аеровокзалу, при якій працівники спочатку тягнуть час з ПЛР-тестами, а потім пропонують за $150 купити негативний результат тесту на коронавірус.

Як розповів в Facebook журналіст Роман Кошмал, громадянин ОАЕ повертався з Києва в Дубай і прибув в аеропорт о 9 ранку.

За його словами, на стійці реєстрації йому в посадці на літак відмовили через відсутність ПЛР-тесту, а на слова про те, що тест для громадян ОАЕ влада не вимагає, на стійці реєстрації не реагували.

"Представник аеропорту запропонував купити негативний результат тесту в офіційній лабораторії за $150. Оплата, звичайно, кешем. Мій друг купив цей тест", - розповідає Роман.

Він уточнив, що ніяких проб у чоловіка на дослідження не брали, при цьому це виявилося не одиничним випадком.

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"По телефону я поговорив ще з одним хлопцем, якому також відмовили в посадці на літак і запропонували вирішити все "на місці" за $150. Він теж купив. Іншого виходу, як купити, не було, тому що в Дубаї потрібно бути саме сьогодні ввечері", — пише журналіст.

Кошмал оприлюднив фото, на яких видно дату і час "взяття" зразка, офіційну печатку і бланк лабораторії CSD.

/ Фейсбук Р. Кошмала

"Ось тепер цікаво, де шукати правди. Адже співробітники аеропорту відтягували час до останнього, щоб чоловік не міг звернутися за допомогою", — підсумовує Кошмал.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні з'явився новий нелегальний бізнес - підробка паспортів вакцинації для виїзду в Євросоюз, заявив колишній міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його даними, в торгівлі псевдопаспортами замішані медичні працівники, які просто "виливають" препарат, щоб внести дози вакцини в ковід-сертифікат як використані.