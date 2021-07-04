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Корвет, бойові катери та безпілотники: Зеленський анонсував переозброєння ЗСУ

4 липня 2021, 11:59

Сполучені Штати Америки почнуть передачу Україні патрульних катерів Mark VI в 2022 році.

Зеленський розповів про переозброєння ЗСУ
Володимир Зеленський / Скріншот

Будівництво першого корпусу українського корвета, яке розпочато в Туреччині, завершиться до кінця 2023 року, заявив президент Володимир Зеленський.

Як підкреслив він під час виступу в Одесі на урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України, трансляція якого проходила в Facebook Офісу президента, посилення морської авіації є успішним.

"Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати Bayraktar. Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Турецькій Республіці", - сказав Зеленський.

"Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу Військово-Морських Сил України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладений в Туреччині і буде добудований на українській верфі до кінця 2023 року", - сказав президент.

Глава держави уточнив, що Сполучені Штати Америки почнуть передачу Україні патрульних катерів Mark VI в 2022 році.

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Він зазначив, що Україна разом зі Сполученими Штатами Америки, Великобританією, Туреччиною та багатьма іншими країнами-друзями активно реалізує спільні масштабні проекти з оновлення українського корабельного складу, розвитку сучасної військово-морської інфраструктури та здійснення підготовки особового складу.

"Вже сьогодні військово-морська база Схід в Бердянську нарощує здібності і активно розвиває свою інфраструктуру. А склад наших сил на Азові посилений ще двома бойовими катерами", - заявив Зеленський. Він додав, що багато років велися розмови про необхідність нового пункту базування для патрульних катерів.

читайте такожЗагроза з моря і з повітря: в Україні не виключили удар по кораблях РФ у Керченській протоці"Ми відмовилися від розмов і приступили до реальної роботи – в порту Південний формується відповідна інфраструктура, розгорнуто управління дивізіону кораблів, базуються два катери типу Island і очікується поповнення ще щонайменше трьома катерами, які зараз проходять модернізацію в Сполучених Штатах Америки. Наступного року американська сторона почне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI", - повідомив Зеленський.

"Конкретними заходами наповнюється підписаний у 2020 році меморандум про співпрацю між Україною та Великобританією. У короткостроковій перспективі наш флот поповниться протимінними кораблями, сучасними ракетними катерами", - додав президент.

Нагадаємо, 23 червня росЗМІ повідомили, що біля берегів окупованого РФ Криму в Чорному морі співробітники прикордонної служби Федеральної Служби безпеки нібито зробили " попереджувальні" постріли в бік британського есмінця Defender.

ФСБшники відкривали вогонь біля мису Фіолент, оскільки есмінець "перетнув кордон РФ". Також з метою "попередження" за курсом Defender метнув бомби військовий літак Су-24М.

Російська сторона стверджує, що після таких заходів есмінець покинув кордони "територіального моря" РФ.

Пізніше в МЗС України і Міноборони Британії відреагували на заяву Росії про обстріл британського есмінця Defender. Росіяни, мабуть, стріляли "невидимими бомбами", так як британська сторона ніяких атак не зафіксувала.

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