Кіт Антона Геращенко виліз у прямий ефір разом з господарем

На відміну від кота Шредінгера, можна сказати з упевненістю - кіт Антона Геращенка точно є. І йому не чуже марнославство, раз поліз в кадр, коли господар в ефірі.
Кіт, який належить заступнику міністра внутрішніх справ України Антону Геращенко, раптово прославився на всю країну в прямому телеефірі.
Курйозний випадок стався під час ток-шоу Народ проти на каналі Україна 24. У той час, як Геращенко виступав в ході прямого включення, в кадрі раптово з'явився пухнастий хвіст, а потім і раптово вліз сам кіт. Чиновник спробував трохи посунути тварину, проте все-таки взяв її на руки.
"Заважає виступати", - зі сміхом прокоментував Геращенко.
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- Нагадаємо, наприкінці 2017 року сам Антон Геращенко (тоді - народний депутат від фракції Народний фронт) потрапив у конфузну ситуацію під час обіду. Його відобразили на відео в той момент, коли він закінчував їсти і раптово вирішив облизати тарілку.
- Сам Геращенко говорив, що йому сподобалася аналогічна японська традиція.
- Пізніше в Україні випустили партію тарілок, присвячених відео, на якому нардеп від "Народного фронту" і радник глави МВС Антон Геращенко вилизує тарілку в японському ресторані.
- Тарілки отримали назву " Лизоблюдство "і були випущені в трьох варіантах: а) "В гордій самоті" - 1 тарілка; 3) "Лижемо разом" - 2 тарілки; 4)" Японамать " - 4 тарілки.
Автор: Дмитро Відоменко