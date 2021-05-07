Кіт Антона Геращенко виліз у прямий ефір разом з господарем

Антон Геращенко / скріншот з відео

Кіт, який належить заступнику міністра внутрішніх справ України Антону Геращенко, раптово прославився на всю країну в прямому телеефірі.

Курйозний випадок стався під час ток-шоу Народ проти на каналі Україна 24. У той час, як Геращенко виступав в ході прямого включення, в кадрі раптово з'явився пухнастий хвіст, а потім і раптово вліз сам кіт. Чиновник спробував трохи посунути тварину, проте все-таки взяв її на руки.

"Заважає виступати", - зі сміхом прокоментував Геращенко.

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