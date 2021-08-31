Ковідоармагеддон: в Івано-Франківську реанімації забиті хворими на COVID-19, а дороги - швидкими

Машини швидкої допомоги / Reuters

В Івано-Франківську відділення реанімації переповнені людьми, які хворі на коронавірус, а по місту шикуються черги з машин швидкої допомоги з новими хворими. Про це повідомляє портал "Сьогодні".

"У нас все зайнято, місць в інтенсивній терапії немає. Вирішуємо, куди хворого госпіталізувати. У реанімації одинадцять чоловік, а розрахована вона на десять ліжок. У всіх COVID-19, киснезалежні", - заявила в.о. завідувача реанімаційним відділенням Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Світлана Циганюк.

Як повідомляють журналісти, наприкінці минулого тижня в приймальне відділення цієї інфекційної лікарні шикувалися черги зі швидких. А всі новошпиталізовані не проходили через вакцинацію від COVID-19.

"Дев'ять швидких протягом півгодини приїхали в нашу лікарню. Половина з пацієнтів зараз в реанімації. Тиждень тому у нас було 14 хворих, а зараз - 65. За п'ять днів. Це зростання", - зазначив в.о. гендиректора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Микола Стовбан.

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Нагадаємо, раніше, в березні 2021 року мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про те, що в місті за гроші жителів прищеплювали вакциною від коронавірусу виробництва компанії Pfizer.

"У приватних клініках вже вакцинують за гроші. Тобто в приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. У нас кажуть, що це Pfizer. Не розумію, чому в державі досі її немає", - заявив чиновник.