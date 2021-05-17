"Красивої пари не стало": загинули студенти сумського вишу

На вихідних загинули двоє студентів Сумського університету.
Загинули двоє студентів інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету, які були парою, – Олександр Попов та Анастасія Пришко.
Студенти загинули у суботу, 15 травня, йдеться на сторінці навчального закладу у Facebook.
В Інституті додали, що Попов і Пришко були активними членами студентського директорату інституту.
"…загинули двоє наших студентів… Зовсім юні…Найкращі, яскраві, талановиті, цілеспрямовані… Красива та любляча пара… Словами складно виразити біль та сум…", – додали у навчальному закладі.
Подробиці загибелі Попова і Пришко поки невідомі. У поліції не повідомляли про загибель студентів 15 травня.
- Довідка. Сумський університет та Інституту бізнесу, економіки та менеджменту, який входить до його складу, знаходиться у Сумах за адресою вул. Римського-Корсакова, 2, пише Вікіпедія.
- Сумський виш було засновано у 1948 році, у ньому навчаються 12 тисяч студентів.
Автор: Катерина Присяжнюк