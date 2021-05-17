"Красивої пари не стало": загинули студенти сумського вишу

Олександр Попов та Анастасія Пришко загинули / Скріншот з facebook.com/biemsumdu

Загинули двоє студентів інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету, які були парою, – Олександр Попов та Анастасія Пришко.

Студенти загинули у суботу, 15 травня, йдеться на сторінці навчального закладу у Facebook.

В Інституті додали, що Попов і Пришко були активними членами студентського директорату інституту.

"…загинули двоє наших студентів… Зовсім юні…Найкращі, яскраві, талановиті, цілеспрямовані… Красива та любляча пара… Словами складно виразити біль та сум…", – додали у навчальному закладі.

Подробиці загибелі Попова і Пришко поки невідомі. У поліції не повідомляли про загибель студентів 15 травня.