"Краса, що зачаровує": у горах на Буковині випав перший сніг (фото)

У Чернівецькій області випав перший сніг / фото Міка Слусаряк, Facebook

Сніг наприкінці вересня випав не тільки на високогір'ї Карпат, але й у гірських районах Чернівецької області. Перший сніг вкрив гору Томнатик, яка знаходиться на хребті Томнатикул, в межах Вижницького району.

На це в Мережі звернула увагу Міка Слусаряк. У своєму Фейсбуці вона опублікувала мальовничі кадри першого нинішнього снігу в гірських районах Буковини. "В горах сніги, в наших горах вже ранні сніги. Краса, що зачаровує", – мовиться в підписі.

У коментарях користувачі зазначають, що, хоч і не готові до снігу, але все ж раді опадам. Зауважимо, що згідно з прогнозом погоди, у Вижницькому районі сьогодні денна температура повітря сягає +12 градусів, уночі опуститься до +8 градусів.

Сніг у горах на Буковині / фото Міка Слусаряк, Facebook

Сніг у горах на Буковині / фото Міка Слусаряк, Facebook

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