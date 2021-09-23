"Краса, що зачаровує": у горах на Буковині випав перший сніг (фото)

Українські мандрівники мали можливість насолоджуватися мальовничими краєвидами.
Сніг наприкінці вересня випав не тільки на високогір'ї Карпат, але й у гірських районах Чернівецької області. Перший сніг вкрив гору Томнатик, яка знаходиться на хребті Томнатикул, в межах Вижницького району.
На це в Мережі звернула увагу Міка Слусаряк. У своєму Фейсбуці вона опублікувала мальовничі кадри першого нинішнього снігу в гірських районах Буковини. "В горах сніги, в наших горах вже ранні сніги. Краса, що зачаровує", – мовиться в підписі.
У коментарях користувачі зазначають, що, хоч і не готові до снігу, але все ж раді опадам. Зауважимо, що згідно з прогнозом погоди, у Вижницькому районі сьогодні денна температура повітря сягає +12 градусів, уночі опуститься до +8 градусів.
Якою буде зима 2021-22 в Україні
- За прогнозом синоптика Вазіри Мартазінової, зима цього року і наступні зими в Україні будуть морозними.
- За її словами, зима 2021-2022 і в наступні роки в нашій країні теж буде морозною, очікуються перепади температури повітря – від сильних заморозків до відлиги.
- Фахівець підкреслила, що зима в Україні нікуди не дінеться навіть в умовах глобального потепління.
Автор: Денис Пономаренко