Кравчук назвав головну умову для зустрічі Зеленського з Путіним

Леонід Кравчук / УНІАН

Перший президент незалежної України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук прокоментував перспетиви зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Як підкреслив він в ефірі 4 каналу, зустріч лідерів двох країн може пройти тільки в нейтральній країні.

Кравчук упевнений в тому, що Зеленський не поїде в Росію домовлятися з президентом країни-агресора.

"Якщо у Путіна виникає ідея переговорів глобального масштабу щодо відносин Росії і України, то це може бути тільки нейтральна країна. Ну, скажімо, Фінляндія або Швейцарія, але ні в якому разі це не може бути Росія", - заявив Кравчук.

На його думку, пропозицію Путіна, щоб Зеленський приїхав до Москви можна розцінити як бажання господаря Кремля, "щоб йому кланялися і просили припинити війну".

У той же час Кравчук не виключив, що зустріч може відбутися і окупованому Донецьку або Луганську, адже Зеленський раніше пропонував провести переговори в будь-якій точці Донбасу.

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Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив про те, що Україна запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху стати посередником на переговорах з Росією.

Переговори Зеленського з Путіним: