Кравчук назвав головну умову для зустрічі Зеленського з Путіним

Володимир Зеленський не поїде в РФ домовлятися з президентом країни-агресора, впевнений Леонід Кравчук.
Перший президент незалежної України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук прокоментував перспетиви зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна.
Як підкреслив він в ефірі 4 каналу, зустріч лідерів двох країн може пройти тільки в нейтральній країні.
Кравчук упевнений в тому, що Зеленський не поїде в Росію домовлятися з президентом країни-агресора.
"Якщо у Путіна виникає ідея переговорів глобального масштабу щодо відносин Росії і України, то це може бути тільки нейтральна країна. Ну, скажімо, Фінляндія або Швейцарія, але ні в якому разі це не може бути Росія", - заявив Кравчук.
На його думку, пропозицію Путіна, щоб Зеленський приїхав до Москви можна розцінити як бажання господаря Кремля, "щоб йому кланялися і просили припинити війну".
У той же час Кравчук не виключив, що зустріч може відбутися і окупованому Донецьку або Луганську, адже Зеленський раніше пропонував провести переговори в будь-якій точці Донбасу.
читайте такожВ ОП підловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР"
Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив про те, що Україна запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху стати посередником на переговорах з Росією.
Переговори Зеленського з Путіним:
- Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава РФ точно не буде обговорювати з українським колегою Володимиром Зеленським питання Криму.
- Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна російською мовою і запропонував провести зустріч у будь-якій точці Донецької та Луганської областей, де продовжують йти бойові дії.
- Президент Росії відповів Зеленському на пропозицію зустрітися на Донбасі і запросив до Москви.
- В офісі президента України розповіли про те, що після того, як в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі відбулося різке загострення, президентська адміністрація відправила запит на переговори з лідерами нормандської четвірки. Проте, Путін відмовився від дискусії з Зеленським.
- Зеленський 16 квітня за підсумками переговорів з президентом Франції Макроном і канцлером ФРН Меркель заявив, що він планував поговорити і з главою РФ, однак Путін вирішив не брати участь у дискусії щодо Донбасу.