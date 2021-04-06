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Кравчук назвав причину, через яку Кремль не зважиться на велику війну

6 квітня 2021, 23:35
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За словами Кравчука, метою російського керівництва є не війна.

Кравчук
Кравчук про ситуацію на Донбасі / УНІАН

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що Росія не почне повномасштабну війну проти України, оскільки в Кремлі усвідомлюють наслідки такого рішення для РФ.

"Росія не готова до широкомасштабної війни. У неї багато внутрішніх проблем. При всій непередбачуваності її дій, завжди залишається у них на аналізі страх. Страх перед майбутнім. І я думаю, що Путін знає, чим це все може закінчитися для нього. Дуже добре знає", - упевнений Кравчук.

За його словами, метою російського керівництва є не війна, а контроль над Україною і Європою.

"Йому цього не дадуть зробити. Він вже не зможе вести себе так, як він поводився кілька років тому. Світ побачив, з ким має справу. І я це бачу за заявами НАТО і політиків високого рангу в усьому світі", — підкреслив Кравчук.

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Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:

війна на Донбасі Леонід Кравчук Росія
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