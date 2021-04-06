Кравчук назвав причину, через яку Кремль не зважиться на велику війну

За словами Кравчука, метою російського керівництва є не війна.
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що Росія не почне повномасштабну війну проти України, оскільки в Кремлі усвідомлюють наслідки такого рішення для РФ.
"Росія не готова до широкомасштабної війни. У неї багато внутрішніх проблем. При всій непередбачуваності її дій, завжди залишається у них на аналізі страх. Страх перед майбутнім. І я думаю, що Путін знає, чим це все може закінчитися для нього. Дуже добре знає", - упевнений Кравчук.
За його словами, метою російського керівництва є не війна, а контроль над Україною і Європою.
"Йому цього не дадуть зробити. Він вже не зможе вести себе так, як він поводився кілька років тому. Світ побачив, з ким має справу. І я це бачу за заявами НАТО і політиків високого рангу в усьому світі", — підкреслив Кравчук.
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Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський 26 березня висловив співчуття у зв'язку із загибеллю українських військових на Донбасі і закликав усіх лідерів нормандського формату посприяти збереженню режиму припинення вогню.
- Раніше Зеленський заявляв, що він готовий провести окремі переговори з Путіним, Меркель і Макроном у тому випадку, якщо не буде саміту нормандського формату.
- 31 березня пройшли переговори Путіна, Меркель і Макрона, в яких також обговорювався і Донбас. Глава РФ наполягав на проведенні Україною переговорів з "ЛДНР" і закликав врегулювати правові аспекти особливого статусу Донбасу.