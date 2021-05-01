Кравчук звинуватив Росію в хитрому підступі на переговорах по Донбасу

РФ хоче довести, що вона не бере участі в конфлікті, пояснив Леонід Кравчук.
На переговорах Тристоронньої контактної групи по Донбасу обговорювався проект документа про відновлення режиму тиші, з пропозиціями заступника глави Адміністрації президента РФ Дмитра Козака.
Як розповів в інтерв'ю НВ перший президент незалежної України, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, виникли проблеми по суб'єктності тих людей або організацій, які будуть виконувати досягнення всеосяжної тиші.
Він підкреслив, що Росія і представники ОРДЛО написали в документі: "Україна і ОРДЛО" і пояснив, що не може бути в одному рядку в документі згадуватися Україна і ОРДЛО.
"Тобто вони продовжують таку лінію, що, мовляв, Росія не бере участі в конфлікті, це наше "внутрішнє питання" і ми повинні домовлятися з ОРДЛО. Тому ми запропонували [підписати цей документ повним складом] ТКГ - це ОБСЄ (постійно діючий представник), Росія і Україна, і представники ОРДЛО. Тому що це порядок застосування термінології, вже визначений у Мінських консультаціях та [практиці] прийняття документів протягом майже семи років. Тому тут немає ніяких проблем, все визначено, ми нічого нового не вводимо. А ось те, що пропонувала Росія, — вони вводять вже нове... в назві документа ТКГ, а в тексті про Тристоронню контактну групу забули, є тільки Україна і ОРДЛО. Ну такого ж не буває, це штучне прив'язування ситуації до конкретних категорій, не можна цього робити. І ми виступили саме проти цього", - додав Кравчук.
читайте такожУ Кравчука розкрили підсумки засідання ТКГ щодо перемир'я на Донбасі
Переговори по Донбасу:
- Раніше президент України Володимир Зеленський 20 квітня звернувся до Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- Російський президент Володимир Путін 22 квітня сказав, що Володимир Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії і України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- Заступник голови АП РФ Дмитро Козак 23 квітня запропонував провести переговори на Донбасі за участю України, Росії, Франції, Німеччини, а також "ДНР" і " ЛНР".
- Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що представники бойовиків" ДНР " і " ЛНР " відстоюють позицію російської сторони, тому їх участь у переговорному процесі не буде конструктивною.