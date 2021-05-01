Кравчук звинуватив Росію в хитрому підступі на переговорах по Донбасу

Леонід Кравчук / УНІАН

На переговорах Тристоронньої контактної групи по Донбасу обговорювався проект документа про відновлення режиму тиші, з пропозиціями заступника глави Адміністрації президента РФ Дмитра Козака.

Як розповів в інтерв'ю НВ перший президент незалежної України, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, виникли проблеми по суб'єктності тих людей або організацій, які будуть виконувати досягнення всеосяжної тиші.

Він підкреслив, що Росія і представники ОРДЛО написали в документі: "Україна і ОРДЛО" і пояснив, що не може бути в одному рядку в документі згадуватися Україна і ОРДЛО.

"Тобто вони продовжують таку лінію, що, мовляв, Росія не бере участі в конфлікті, це наше "внутрішнє питання" і ми повинні домовлятися з ОРДЛО. Тому ми запропонували [підписати цей документ повним складом] ТКГ - це ОБСЄ (постійно діючий представник), Росія і Україна, і представники ОРДЛО. Тому що це порядок застосування термінології, вже визначений у Мінських консультаціях та [практиці] прийняття документів протягом майже семи років. Тому тут немає ніяких проблем, все визначено, ми нічого нового не вводимо. А ось те, що пропонувала Росія, — вони вводять вже нове... в назві документа ТКГ, а в тексті про Тристоронню контактну групу забули, є тільки Україна і ОРДЛО. Ну такого ж не буває, це штучне прив'язування ситуації до конкретних категорій, не можна цього робити. І ми виступили саме проти цього", - додав Кравчук.

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Переговори по Донбасу: