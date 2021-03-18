"РФ купила Європу": Кравчук виступив за приєднання США до нормандських переговорів

Леонід Кравчук / УНІАН

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук виступив за розширення "нормандського формату" за рахунок США. На його думку, присутність Штатів "зміцнить хребет" переговорів.

Кравчук зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода, що Росія не слухає європейських політиків.

"Вона купила вже багатьох, у тому числі колишніх канцлерів... Росія купує Європу. І я думаю, що наявність в даному випадку США у форматі (нормандському, - ред.) зміцнить хребет цієї організації, і Росія відчує, що там знаходиться одна з найсильніших, наймогутніших країн світу і що з нею потрібно рахуватися", – сказав Кравчук.

Він також зазначив, що для розширення переговорного процесу, потрібна згода всіх його учасників. Водночас, за словами Кравчука, Росія не має підстав відмовити США в участі в переговорах.

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