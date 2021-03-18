"РФ купила Європу": Кравчук виступив за приєднання США до нормандських переговорів

Росія не слухає європейських політиків і "купила вже багатьох". Глава ТКГ впевнений, що присутність США "зміцнить хребет" переговорів у нормандському форматі.
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук виступив за розширення "нормандського формату" за рахунок США. На його думку, присутність Штатів "зміцнить хребет" переговорів.
Кравчук зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода, що Росія не слухає європейських політиків.
"Вона купила вже багатьох, у тому числі колишніх канцлерів... Росія купує Європу. І я думаю, що наявність в даному випадку США у форматі (нормандському, - ред.) зміцнить хребет цієї організації, і Росія відчує, що там знаходиться одна з найсильніших, наймогутніших країн світу і що з нею потрібно рахуватися", – сказав Кравчук.
Він також зазначив, що для розширення переговорного процесу, потрібна згода всіх його учасників. Водночас, за словами Кравчука, Росія не має підстав відмовити США в участі в переговорах.
читайте такожЕксперт назвав головний ризик для України, якщо США приєднаються до переговорів щодо Донбасу
Участь США в нормандському форматі - про що раніше писав Главред:
- 1 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоби глава Білого дому Джо Байден приєднався до переговорів у нормандському форматі.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сумнівається, що США зможуть повноцінно приєднатися до нормандському формату (Україна, Росія, Німеччина, Франція) для врегулювання ситуації на Донбасі, хоча, за повідомленнями ЗМІ, Джо Байден розглядає приєднання до нормандської четвірки.
- У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що розширення нормандського формату за рахунок США потрібно Україні, щоби відійти від виконання Мінських домовленостей.
- Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Путін погодиться на участь США в нормандських переговорах щодо Донбасу і що буде, якщо він чинитиме опір.
- 6 березня заступник глави Офісу президента Юлія Свириденко заявила, що в ОП вважають за необхідне залучити США до мінських переговорів і переговорів у нормандському форматі щодо Донбасу. Там впевнені, що участь Вашингтона дозволить зробити переговорний процес більш ефективним.